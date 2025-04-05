張天霖兒童節報喜當爸 洪小鈴放送女兒萌照

洪小鈴（右）和張天霖去年12月宣布雙喜臨門，昨天曬出女兒萌照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕47歲洪小鈴和張天霖相前年認愛、去年底「雙喜臨門」，兩人宣布登記結婚、將迎接新生命到來。昨是兒童節，洪小鈴在社群分享「張小妹」的Q萌照，正式宣告與老公張天霖成為新手爸媽。

洪小鈴女兒張小妹出生了。（翻攝自臉書）

洪小鈴、張天霖24年前當模特兒相識，之後合作偶像劇《戀愛女王》成為螢幕情侶，張天霖不吝公開表示對洪小鈴的欣賞，兩人多年後再重逢，多年友誼也逐漸昇華為愛情，交往後進度飛快，不到一年就懷孕、結為夫妻，特別選在兒童節喜曝平安產下3000克的牡羊座女娃，然而剛出生的張小妹原本要低調，但初當爸的張天霖覺得這是女兒的第一個兒童節，所以特地出來跟大家打招呼，洪小鈴以女兒口吻俏皮說：「送你們一個臉頰愛心喔！世界平安，全世界幸福！」

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經紀人透露，洪小鈴產後身體狀況極佳，被不少親朋好友誇「很適合生小孩的體質，可以再生二胎。」她在生產前化身時尚辣媽擔任母親雜誌封面，爆料張天霖「年輕的時候就喜歡我了。」張天霖也老實表明，自己不是不婚，「而是因為我以前還沒遇到對的人。」

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