晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張天霖兒童節報喜當爸 洪小鈴放送女兒萌照

洪小鈴（右）和張天霖去年12月宣布雙喜臨門，昨天曬出女兒萌照。（翻攝自臉書）洪小鈴（右）和張天霖去年12月宣布雙喜臨門，昨天曬出女兒萌照。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕47歲洪小鈴和張天霖相前年認愛、去年底「雙喜臨門」，兩人宣布登記結婚、將迎接新生命到來。昨是兒童節，洪小鈴在社群分享「張小妹」的Q萌照，正式宣告與老公張天霖成為新手爸媽。

洪小鈴女兒張小妹出生了。（翻攝自臉書）洪小鈴女兒張小妹出生了。（翻攝自臉書）

洪小鈴、張天霖24年前當模特兒相識，之後合作偶像劇《戀愛女王》成為螢幕情侶，張天霖不吝公開表示對洪小鈴的欣賞，兩人多年後再重逢，多年友誼也逐漸昇華為愛情，交往後進度飛快，不到一年就懷孕、結為夫妻，特別選在兒童節喜曝平安產下3000克的牡羊座女娃，然而剛出生的張小妹原本要低調，但初當爸的張天霖覺得這是女兒的第一個兒童節，所以特地出來跟大家打招呼，洪小鈴以女兒口吻俏皮說：「送你們一個臉頰愛心喔！世界平安，全世界幸福！」

經紀人透露，洪小鈴產後身體狀況極佳，被不少親朋好友誇「很適合生小孩的體質，可以再生二胎。」她在生產前化身時尚辣媽擔任母親雜誌封面，爆料張天霖「年輕的時候就喜歡我了。」張天霖也老實表明，自己不是不婚，「而是因為我以前還沒遇到對的人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中