葉欣眉罹直腸「類癌」 慶幸健檢早發現

葉欣眉昨天中午已出院。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕35歲女星葉欣眉昨透露日前做健康檢查發現直腸裡有一顆腫瘤，目前已動手術切除，開刀過程相當順利，不過術後因腸子發炎引起發燒反應，人在醫院住了5天4夜，對此，經紀人回應表示，葉欣眉昨中午已出院，「報告下個禮拜出來，發文主要是想跟大家呼籲，健康檢查很重要，及早發現及早處理，我們相信一定會是良性。」

葉欣眉日前動手術。（翻攝自臉書）

葉欣眉日前做健檢發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，醫師看內視鏡照片診斷可能是神經內分泌瘤，即所謂的「類癌」，葉欣眉也說，因腫瘤位於黏膜下層，平常沒有感覺也不會痛，慶幸有定期健檢才能及時發現。

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住院期間她的妹妹和親友都在身旁照顧，葉欣眉幽默形容親友們彷彿來聚餐度假，在她身邊吃吃喝喝聊得很開心，「雖然很鬧，倒是消去了我心中的不安，很謝謝她們。」經紀人也說葉欣眉發文主要是想分享住院時跟家人親友發生的有趣互動，「她是喜歡帶給大家快樂的個性，想用歡樂的方式讓大家看待這件事。」

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