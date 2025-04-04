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娛樂 最新消息

徐康俊憶零下22度夜行軍 鋼盔「帽簷結冰柱」超衝擊

徐康俊（右）、秦基周主演《臥底高中》日前播畢，口碑爆棚。（friDay影音提供）徐康俊（右）、秦基周主演《臥底高中》日前播畢，口碑爆棚。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星徐康俊退伍後回歸戲劇演出，主演口碑韓劇《臥底高中》日前播畢，他在戲中演出偽裝成高中生的國家情報員，在韓國「電視劇演員話題性」榜單中達成6連霸，人氣超旺。

該劇是徐康俊退伍後的首部作品，被問當兵時的有趣的記憶時，他坦言「真的沒有一刻是好玩的」，表示曾在零下13、14度氣溫進行5天4夜的極寒訓練，笑稱完全體會到「人只要撐下去就能熬過去」的感覺。

說到入伍，徐康俊記憶猶新，他說有次於零下22度夜間行軍，鋼盔裡（指頭頂）的熱氣凝結成水氣，結果盔簷竟然結出冰柱來，「那個畫面真的超衝擊，到現在還記得很清楚。」

這次徐康俊和女主角秦基周對手戲深受粉絲喜愛，徐康俊感性說：「這部作品對我而言意義重大，鄭海成（角色名）和我過去飾演的角色風格截然不同，感到非常開心。」秦基周則表示：「還想再多演一點，總覺得12集過得太快了。」《臥底高中》在friDay影音上架。

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