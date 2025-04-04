李安經典續寫當代酷兒童話 韓版《囍宴》跳脫性別文化框架

尹汝貞（中）在《囍宴》飾演韓基燦（左）的奶奶，堅持他和凱莉瑪麗陳必須舉行婚禮。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以電影《熱戀彩虹島》技驚四座的韓裔導演安德魯安執導新片《囍宴》，改編自「台灣之光」李安1993年獲柏林影展金熊獎及金馬獎最佳劇情片的經典作品《喜宴》，安德魯攜手李安金牌搭檔、原版共同編劇詹姆士夏姆斯嶄新詮釋，以風趣幽默的手法，傳遞出成為家人的真正意義與動人訊息。

凱莉瑪麗陳（左起）、莉莉葛萊史東、韓基燦、楊伯文在《囍宴》飾演兩對同志伴侶。（UIP提供）

電影集合《STAR WARS：最後的絕地武士》凱莉瑪麗陳、《花月殺手》金球影后莉莉葛萊史東，以及《魔法壞女巫》楊伯文、韓國新星韓基燦，在片中飾演兩對同志伴侶；《夢想之地》奧斯卡最佳女配角得主尹汝貞以及金馬影后陳沖也助陣演出，跨世代演員碰撞出笑中帶淚的當代酷兒童話。

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電影描繪一群彼此選擇為家人的朋友，如何在家庭期待、酷兒身分與文化認同的衝突中，經歷各種意外與感動，先前在日舞影展首映後就大獲好評。導演安德魯不僅保留原作精髓，更翻轉性別角色，在同性婚姻普及的時代重新定義愛與家庭關係。《囍宴》將於11日展開的金馬奇幻影展開幕舉行亞洲首映，並於5月9日正式在台上映。

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