木村男神駕到俏皮啾咪 師奶團接機集體告白

木村拓哉親切與粉絲合照，還親和地擺出「啾咪」眨眼動作。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日劇天王木村拓哉暌違7年，昨抵台為代言品牌宣傳，他約下午4點步出松山機場大廳，見到400名粉絲熱情接機，露出爽朗笑容，只見他站定位準備拍照後，8名保鑣、20名工作人員立刻出動護駕，場面一度混亂。

木村拓哉相隔7年抵台宣傳代言。（記者胡舜翔攝）

木村拓哉這次第三度來台，主演的日片《型男主廚三星夢：巴黎篇》在台熱映，掀起「木村旋風」；他身穿招牌牛仔外套現身，打扮休閒，在和粉絲合照時，一度擺出「啾咪」眨眼動作，親和力滿分。

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師奶團大陣仗迎接偶像木村拓哉。（記者胡舜翔攝）

停留約2分鐘後，木村準備前往保母車，此時前排師奶團集體用日文告白「木村先生，最喜歡你了」，換來他回眸一笑，親切揮手致意，事後粉絲開心表示「他真的是會回應粉絲的人。」感到十分窩心。

出道37年的木村拓哉人氣不墜，粉絲遍布各年齡層、男女通殺，一名追了木村30年的女粉絲和老公、好友們一早9點到松機卡位，更拿起木村第一張專輯的印刷品支持偶像；另有粉絲婷婷說，雖然喜歡木村才3年，但從《型男主廚三星夢》一路看回去，最愛《長假》和《戀愛世代》，大讚他顏值依舊巔峰，喊話男神下次來台拍Vlog，多多宣傳台灣。

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