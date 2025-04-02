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娛樂 最新消息

蜘蛛人4定名重生日 湯姆不敢爆雷

湯姆霍蘭德主演的第4部蜘蛛人個人電影，正式定名《蜘蛛人：重生日》（暫譯）。（索尼影業提供）湯姆霍蘭德主演的第4部蜘蛛人個人電影，正式定名《蜘蛛人：重生日》（暫譯）。（索尼影業提供）

動畫蜘蛛人：新宇宙系列3很催淚 結局將顛覆傳統

備受矚目的動畫三部曲終章《蜘蛛人：超越新宇宙》終於再度定檔2027年上映。（索尼影業提供）備受矚目的動畫三部曲終章《蜘蛛人：超越新宇宙》終於再度定檔2027年上映。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕蜘蛛人影迷有福了！索尼影業昨在CinemaCon電影博覽會宣布兩部蜘蛛人新作消息，湯姆霍蘭德回歸演出第4部蜘蛛人個人電影正式定名為《蜘蛛人：重生日》（暫譯，SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY），動畫《蜘蛛人：新宇宙》系列第3部《蜘蛛人：超越新宇宙》則定檔2027暑假上映。

湯姆正在拍攝克里斯多夫諾蘭執導新片《奧德賽》，透過影片向粉絲表示：「很抱歉我無法親自到場，因為我正在地球的另一端拍攝電影。」他說《蜘蛛人：無家日》的結局留下巨大的懸念，所以《蜘蛛人：重生日》將是一個全新的開始，它正是如此，我只能透露這麼多。」

由於湯姆以「爆雷王」聞名，他也表示：「這是我被允許透露的全部內容，而且我早已克服了亂爆雷的習慣，所以不用擔心，今天我不會做那種事。」目前《蜘蛛人：重生日》的劇情仍保密到家，只宣布將於 2026 年7月31日在北美上映。

動畫《蜘蛛人：新宇宙》第3部《蜘蛛人：超越新宇宙》原定去年上映，受到罷工及各種因素影響暫無檔期，昨正式定檔於2027年6月4日在北美上映。製作團隊表示：「我們知道這個系列對我們周圍的許多人來說有多重要，因此決定需要花時間來確保我們把它做到完美。」為片中邁爾斯父親獻聲的布萊恩泰瑞亨利先前也表示，《蜘蛛人：超越新宇宙》將「非常催淚」，直說結局不會走溫馨美好路線。

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