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游安順范瑞君家暴戲碼 打到爬地喘息-孫鵬曝孫安佐入伍性格變了

游安順（左）跟范瑞君苦笑家暴戲打到筋疲力盡。（記者潘少棠攝）游安順（左）跟范瑞君苦笑家暴戲打到筋疲力盡。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛台全新家庭療癒劇《九如一家人》由黃鐙輝、李杏主演，攜手幫助更生人回歸家庭。「大哥專業戶」孫鵬飾演洗白的老大，昨與游安順、范瑞君出席媒體茶敘，談到兒子孫安佐退伍進入倒數，他感慨兒子成熟不少，一度建議孫安佐考慮當個職業軍人。

孫鵬樂當「大哥專業戶」，不擔心被定型，期待孫安佐退伍後有機會父子同台飆戲。（記者潘少棠攝）孫鵬樂當「大哥專業戶」，不擔心被定型，期待孫安佐退伍後有機會父子同台飆戲。（記者潘少棠攝）

游安順跟范瑞君劇中飾演黃鐙輝父母，兩位金鐘獎得主對起戲來火花四射，范瑞君回憶家暴戲碼，笑說在片場喊到聲嘶力竭，游安順打到筋疲力盡，「我們兩個在地上爬來爬去、追來追去，休息的時候兩個人都在喘。」游安順也苦笑險被黃鐙輝掐到窒息，就像擂台上已經拍手喊停了還不放。

孫鵬不論在電視電影都成了「大哥專業戶」，他說演戲快40年了，從來不擔心被定型，「可以接重複的角色，對演員是一個福氣，演大哥以後人家就不找你演大哥，那也是一種否定。」孫安佐去年底入伍服役，據悉他在軍中不論打靶成績、體能都讓長官讚譽有加，孫鵬透露孫安佐入伍後變得穩重不少，還直呼當兵4個月很輕鬆，一旁游安順聽了笑：「因為每天有真槍可以拿」，讓孫鵬好氣又好笑地點頭附和。

孫鵬表示待孫安佐退伍後，家人們聚餐會好好討論未來，他希望兒子也能投身影視工作行列，有機會父子同台飆戲，還打趣以新戲劇情為例，「演出戲裡可以家暴的。」《九如一家人》將於4月10日真情獻映。

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