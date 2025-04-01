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金秀賢神隱21天鞠躬道歉 崩潰哭訴遭強加罪名-坦言膽小鬼不敢認愛金賽綸 否認逼債交往未成年

金秀賢忍不住哭紅鼻子，一度泣不成聲。（歐新社）金秀賢忍不住哭紅鼻子，一度泣不成聲。（歐新社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢捲入金賽綸情感風波延燒21天，他昨首度公開露面回應，記者會開場便向韓媒90度鞠躬，致詞時更聲淚俱下，認了自己是膽小鬼，對於故人（金賽綸）無法安息，深感抱歉；他坦言反覆說服自己，最終決定站出來說明一切。

金秀賢神隱21天鞠躬道歉 崩潰哭訴遭強加罪名-坦言膽小鬼不敢認愛金賽綸 否認逼債交往未成年金秀賢昨記者會一開場先向韓媒90度鞠躬致歉。
（路透）

擔心戀愛往事會影響淚之女王

金秀賢坦承和金賽綸交往一年，強調並非未成年。（路透）金秀賢坦承和金賽綸交往一年，強調並非未成年。（路透）

總結記者會三大要點，金秀賢承認和金賽綸戀愛，但否認和「未成年」的她交往，以及否認逼債，導致她做出極端選擇，最後是他指出金賽綸家屬主張他和金賽綸的KakaoTalk（通訊軟體）對話經過變造，2016年和2018年和金賽綸對話的並非同一人。

去年3月，金賽綸曾上傳和金秀賢的貼臉親密照，引爆兩人戀愛傳聞，對於當初否認與金賽綸交往，金秀賢表示是因擔心熱播的《淚之女王》受影響，他更說，若時光倒轉，就算被罵自私，仍會做同一個選擇；他親口證實，和金賽綸是在《淚之女王》播出4年前交往過約一年，和普通情侶並無不同，最後隨著時間分手，此後幾乎沒有聯繫，且女方當時已有男朋友。

記者會期間，金秀賢一度泣不成聲，他表示「金賽綸家屬認為，只因為我是她的前男友，就把她的死亡歸咎於我，強迫我承認我沒做過的事，說她未成年時我就玩弄她、用金錢脅迫她，甚至說我是殺人兇手！」讓他內心壓力超大。

直指家屬KakaoTalk對話造假

金秀賢指出，KakaoTalk對話出現許多漏洞，例如聲稱是2016年的照片，實際上是2019年的，且如果她真的是金賽綸，不可能說錯兩的年齡差距，連所屬的經紀公司、合約期間全說錯，再者，金賽綸當時只在金秀賢公司作為演員活動，並沒有擔任新人選角或視覺總監。

為證明此點，金秀賢將遺屬提出的2016年、2018年的KakaoTalk訊息一併提交給科學筆跡分析機構做鑑定，表示事件曝光的照片、影片有很多都是「非原始版本」，而是被剪輯過的KakaoTalk圖像；證據顯示，判斷2016年與2018年的訊息是否為同一人撰寫時，推論為非同一人的可能性高達92%。

金秀賢說，「針對我做過的選擇，無論怎麼批評我，我都能接受」，更喊話金賽綸遺屬，表示若手上的證據是真實，希望他們能將資料提交給調查機關，透過法律程序接受檢驗。

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