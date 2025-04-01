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娛樂 最新消息

雨絃感謝阿沁一路相伴 勇敢向孩子坦承錯誤

雨絃（中）感謝老公阿沁（左）陪伴度過低潮，沐妍靠刪社群重拾自信。（FIF打歌舞台提供）雨絃（中）感謝老公阿沁（左）陪伴度過低潮，沐妍靠刪社群重拾自信。（FIF打歌舞台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕阿沁老婆雨絃昨與沐妍出席代言活動，談及過去吸毒風波，她透露身心狀況已逐漸好轉，曾因厭食症驟降至27公斤，現已回升至37公斤，樂觀表示：「現在心情不錯，也能面對大家了。」

雨絃感謝阿沁陪伴走過低潮，笑稱老公已進化成「阿沁牌掃地機器人」；至於兩個女兒，她坦言事隔一陣子才鼓起勇氣向孩子坦承錯誤，希望讓她們理解犯錯不可怕，重點在於勇敢面對並從中學習成長。

沐妍過去因在球場上邀請陳晨威跳舞紀念已逝阿嬤而遭到輿論批評，上月她宣布加入台鋼雄鷹並擔任新應援團長，卻再度引發部分網友不滿，她坦言這些罵聲已嚴重影響身心，決定刪除threads以減少負面影響，讓自己眼不見為淨。後來台鋼提出轉換職位的建議，讓沐妍以MC的身分繼續留隊，沐妍認為球團之所以願意挽留，是因為自己的主持能力被認可。

近來李雅英遭言語性騷，同為啦啦隊圈的沐妍分享自己人生中已經歷過無數次性騷，最恐怖的一次是國小時遭哥哥的氣功師父侵犯，雨絃則提到自己國小時也被媽媽當時的男友強行舌吻。

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