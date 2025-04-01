（胡如虹和她的藝人朋友們）台灣鼓王職人精神鼓動傳奇人生 黃瑞豐努力不懈長站浪頭

黃瑞豐從14歲就開始接觸打鼓玩音樂，打出了傳奇人生。（記者陳奕全攝）

台灣鼓王玩音樂近一甲子 努力不懈長站浪頭

文／胡如虹 攝影／記者陳奕全

新人備出的演藝圈流行一段話：「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上。」很多人想當前浪，卻又害怕變成死在沙灘上的前浪。「台灣鼓王」黃瑞豐從17歲入行打鼓玩音樂近一甲子，一點兒也不怕長江後浪推前浪，「因為我都帶著一個游泳圈，所以可以永遠在前面，不會倒下去。」

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黃瑞豐不到30歲就有了「台灣鼓王」的封號。（黃瑞豐提供）

翻開台灣流行音樂史 參與10萬首歌錄製

不到30歲就被封為「台灣鼓王」，黃瑞豐今年75歲了，仍無人超越他「台灣鼓王」的地位，他用帶著一個游泳圈來形容自己始終站在浪頭上，而這個比喻緣自於他從小在高雄、屏東海邊游泳養成的習慣，他說很多人都有游出去的力氣，但沒有游回來的體力，如果腰間有一個救生圈，就不怕沒有體力游回來。

他在音樂界的救生圈就是努力不懈，永不間斷的體驗和學習。

翻開台灣的流行音樂史，黃瑞豐合作過的國、台、客語原住民歌手無數，他是灌錄過最多歌手專輯的鼓手，參與錄製的黑膠唱片、卡帶、CD、唱片錄影帶多達10萬首以上，也是國內第一位在國家音樂廳舉辦音樂會的流行樂鼓手，並且是國內首位擔任交響樂和民族樂團爵士鼓客席獨奏家，出過多張爵士演奏專輯，還獲得了金音獎和金曲獎的特別貢獻獎。

打鼓無師自通 眼觀耳聽打磨技巧

黃瑞豐「鼓」動人生豐富精采，但他打鼓技巧卻是無師自通，天份加上後天的努力。他很感謝擔任西餐廚師的爸爸在他8歲時，買了一把吉他給他，開啟了他對音樂的喜好。雖然他因為玩音樂忽略功課，初中才上了一學期就因為成績不好被退學，但他轉換成職人的學習，在爸爸的安排下進夜總會當Band Boy（樂團學徒），每天幫樂團整理樂器、收譜見習，觀察樂隊老師的彈奏方式與技巧，透過眼觀、耳聽的打磨，他選擇了打鼓作為人生志業，寫下了「台灣鼓王」的傳奇。

「逆境才能讓人成長、學習，我到現在還在努力學習。」黃瑞豐曾經在台中清泉崗美軍俱樂部打鼓，因語言不通打鼓全靠臨場反應，練就了他打鼓不只打自己的鼓，還會觀察其他樂手的演奏、歌手的表現來調整做變化。

黃瑞豐手中的鼓棒是他好的伙伴。（記者陳奕全攝）

出書授課 不忘傳承音樂使命

他常笑說自己的學歷只有小學畢業，不過抱持著職人的精神，一輩子只做打鼓這件事，讓他打鼓打成了鼓王，成了大家口中的「黃老師」，還曾以專業教授身份在輔仁大學教課，也出版過鼓手爵士樂教材、DVD，傳授打法秘訣-五型運槌法的舉、擊、停、彈、移最關鍵的打擊樂教本，讓許多對打鼓有興趣的人可以入門學習。

打了一輩子的鼓，黃瑞豐自然有音樂傳承的使命感，即使演奏活動不斷，他仍努力排出時間授課教學生，只是教打鼓教了多年，他有些感慨的說，時代變了，現在的人不會只學一項樂器，很難專精，常常碰到有天份的學生，不太聽話也不願意學，很快就跑了，碰到很乖、願意學習的學生，卻又沒有那個天分，讓他至今只有學生，還沒有得意的徒弟。

胡如虹和她的藝人朋友黃瑞豐（左）。（記者陳奕全攝）

年輕鼓音激烈 如今鼓風柔中帶剛

黃瑞豐個性溫和，人很謙虛、浪漫，熱愛大海的他，形容音樂就像大海，他是漁民，每個浪潮都是他的鼓點。他也是虔誠的佛教徒，禪宗和佛學深深影響了他的人生觀和打鼓技巧，他形容自己年輕時打鼓比較剛烈、激情，現在打鼓像打太極拳，動中有靜，柔中帶剛。

我很喜歡看黃瑞豐打鼓，看起來優雅柔和，每一個鼓點卻都震撼人心。他曾經泡溫泉泡到眼中風，還有一次腦中風，但都奇蹟似的康復，完全看不出他曾經中風過。

他說每天打鼓是最好的全身運動，他就連做夢都在打鼓，時間永遠不夠用，他的「鼓」動人生仍是進行式，沒有退休的日期。台灣鼓王還堅持著職人精神，寫他的傳奇人生。

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