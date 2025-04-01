柯震東包場看那頭鵝 監製爆他險成男主角

柯震東（前排右）包場《命中註定那頭鵝》活動，邀請粉絲一起看電影。（双喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林奕嵐、詹懷雲主演奇幻愛情電影《命中註定那頭鵝》劇組勤跑映後，上週柯震東特地包場請粉絲看電影，監製劉宛玲爆料他差點演出男主角，讓柯震東笑撇身材沒有詹懷雲好。

導演楊宥瑜和主演林奕嵐、陽靚都出席柯震東包場的映後活動，柯震東開場就搞笑說：「我是詹懷雲，謝謝大家。」聽到台下有觀眾自爆已經「第13刷」，柯震東吃驚回說：「天啊！好屌！」

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影迷好奇問林奕嵐，片中「阿德利企鵝」的味道是什麼？她說：「是很安心的味道，或是詹懷雲身上嬰兒油的味道。」柯震東聽了打趣問「那我是哈士奇還是阿德利企鵝？林奕嵐害羞回：「你也是阿德利企鵝。」逗樂全場。

導演楊宥瑜透露，近來在Threads上喜歡亂回訊息，還說有次以柯震東喜歡的動漫《葬送的芙莉蓮》角色名向他喊話，果真釣出他本人回應，當場爽快回覆答應包場。

柯震東表示：「（導演當初）確實當時找過我演出男主角，但詹懷雲演得很好，而且我沒有詹懷雲的腹肌，可能也演不出來『何德利』（角色名），所以這是最好的選角。」《命中註定那頭鵝》在台熱映中。

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