晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯震東包場看那頭鵝 監製爆他險成男主角

柯震東（前排右）包場《命中註定那頭鵝》活動，邀請粉絲一起看電影。（双喜提供）柯震東（前排右）包場《命中註定那頭鵝》活動，邀請粉絲一起看電影。（双喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林奕嵐、詹懷雲主演奇幻愛情電影《命中註定那頭鵝》劇組勤跑映後，上週柯震東特地包場請粉絲看電影，監製劉宛玲爆料他差點演出男主角，讓柯震東笑撇身材沒有詹懷雲好。

導演楊宥瑜和主演林奕嵐、陽靚都出席柯震東包場的映後活動，柯震東開場就搞笑說：「我是詹懷雲，謝謝大家。」聽到台下有觀眾自爆已經「第13刷」，柯震東吃驚回說：「天啊！好屌！」

影迷好奇問林奕嵐，片中「阿德利企鵝」的味道是什麼？她說：「是很安心的味道，或是詹懷雲身上嬰兒油的味道。」柯震東聽了打趣問「那我是哈士奇還是阿德利企鵝？林奕嵐害羞回：「你也是阿德利企鵝。」逗樂全場。

導演楊宥瑜透露，近來在Threads上喜歡亂回訊息，還說有次以柯震東喜歡的動漫《葬送的芙莉蓮》角色名向他喊話，果真釣出他本人回應，當場爽快回覆答應包場。

柯震東表示：「（導演當初）確實當時找過我演出男主角，但詹懷雲演得很好，而且我沒有詹懷雲的腹肌，可能也演不出來『何德利』（角色名），所以這是最好的選角。」《命中註定那頭鵝》在台熱映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中