鄭宜農談前夫婚變沒勸和 黃大謙首度登台走音求饒

鄭宜農（圖）第14度登大港，樂見楊大正與山東和平分手。（日出音樂提供）

〔記者傅茗渝／高雄報導〕「大港女兒」鄭宜農第14次站上港邊舞台，成為登台次數最多的女歌手，而曾入圍金曲獎的I Mean Us初登大港，帶來一系列樂團金曲，還攜手近期轉戰音樂圈的黃大謙夢幻合體。

黃大謙（前排中）與I Mean Us首戰大港，自評75分喊話明年更好。

（日出音樂提供）

黃大謙微醺上陣與I Mean Us合唱《完美的人》奮力吶喊，還挑戰饒舌來段《阿公》，他對首演自評75分，自糗台上大走音，求饒網友手下留情，表示會多上歌唱課，力求明年拿到90分，I Mean Us則給足面子，讚他表現滿分。

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鄭宜農感慨大港看著她長大，希望歌迷看到她能覺得安心，她昨帶來新歌首唱，透露新專輯《圓缺》將在5月1日推出，談及前夫楊大正宣布與第二任妻子山東離婚，鄭宜農坦言有些震驚，「他們成熟的完成自己的階段，我看他們都長出了自己的哲學，看起來蠻好的。我沒有勸和，一定經歷很多拉扯掙扎，可以這樣和平分手是很棒的事，他們都辛苦了。

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