《Real》裸戲重傷雪莉和韓智恩 原導演李正燮痛批「金」狠毒

金秀賢事件爆發後兩天，李正燮在社群上曬出雪莉照片，回憶起她漂亮的模樣。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星雪莉在2019年輕生，昨天是她31歲冥誕，不少粉絲發文哀悼，十分不捨。不過最近她演出的電影《Real》卻捲入金秀賢風波，雪莉哥哥質疑金秀賢、導演李沙朗強逼雪莉拍攝裸戲，而臨時被撤換導演職務的李正燮，則直言《Real》讓他非常心痛，似乎話中有話。

《Real》當年拍到一半臨時換導演，從李正燮變成毫無經驗的金秀賢表哥李沙朗，結果雪莉拍完電影後，不得不接受精神治療。

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韓智恩傳出在拍攝完《Real》後受到心理創傷，與雪莉同病相憐。（翻攝自IG）

無獨有偶，韓媒最近挖出同片女星韓智恩7年前的報導，韓智恩在片中與金秀賢有裸露床戲，但拍完後卻有難以揮去的心理創傷，多虧下部作品《屍落之城》劇組的關懷及鼓勵，才讓她走出陰影。

隨著金賽綸案延燒，電影原導演李正燮在事件爆發後於X上悼念雪莉，並頻頻轉發批評金秀賢的貼文，還意有所指的說︰「應該先向死者道歉吧，那也是人啊，你一點都沒變，變得更加狠毒了。」引發外界好奇。

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