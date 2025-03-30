（新片搶鮮看）《型男主廚》插旗巴黎 木村拓哉變髮拚三星

木村拓哉再度化身型男主廚，為《型男主廚三星夢：巴黎篇》角色獻出耳目一新的金髮初體驗。（采昌提供）

記者廖俐惠／專題報導

木村拓哉即將在4月3日來台，他主演的電影《型男主廚三星夢：巴黎篇》28日已在台上映，木村拓哉再度化身天才主廚尾花夏樹，還遠赴法國巴黎實景拍攝，木村拓哉除了苦練法文之外，還罕見漂成金髮，意外撞髮米其林三星日本主廚小林圭，十分吸睛。

★原班人馬回歸 超夯日劇搬上銀幕

《型男主廚三星夢》在2019年推出深受歡迎，5年後催生出電影版，日劇原班人馬回歸，而韓團2PM的成員玉澤演則是新成員，這也是他首次演出日本電影，引發關注。對於《型男主廚三星夢》拍成電影版，木村拓哉有感而發，稱這部作品對劇組、演員們來說已經是「寶物」般的存在。

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木村拓哉（左）與鈴木京香在《型男主廚三星夢：巴黎篇》有精彩對手戲。（采昌提供）

電影講述自「Grand Maison東京」在日本榮獲米其林三星，並克服疫情衝擊等危機後，鈴木京香飾演的早見倫子決定跟隨木村拓哉飾演的尾花夏樹，一同到法國開設「Grand Maison巴黎」，不過想要成為首位獲得米其林三星肯定的亞洲主廚可不簡單，尾花夏樹四處碰壁，不斷被嗆「滾去別的地方」、「別瞧不起法國料理」，讓尾花夏樹十分崩潰，揚言：「倘若下次評選無法取得三星，就辭職離開法國！」並決心為料理賭上性命。

★完全巴黎風格 木村喊不可能的任務

故事背景發生在法國，劇組也真的移師到巴黎拍攝，讓木村拓哉壓力爆棚，且被要求必須從裡到外展現出巴黎風格，讓他直呼不可能，「在巴黎拍攝，等於是你必須像巴黎的居民一樣存在，不僅是與人之間的情感交流，所有的事情都必須遵循巴黎的方式，這簡直是無理要求，就像要一個不會飛的人學會飛一樣。」不過看到工作人員們同樣相當努力，也激起木村拓哉的鬥志，「他們從來沒有放棄，正因為這不只是我一個人的意志，而是大家的努力，我才能克服這一切。」

玉澤演首度演出日本電影，就獻給了《型男主廚三星夢：巴黎篇》。（采昌提供）

★新成員玉澤演飆3國語言做甜點 盼到韓國拍續集

玉澤演飾演韓裔加拿大籍的甜點師傅，與木村拓哉有相當精彩的對手戲，在電影中還使用日文、韓文及法文3種語言。玉澤演表示能夠跟這麼棒的演員、導演一起工作相當榮幸，他也希望能拍攝續集，可以帶大家到韓國拍攝《型男主廚三星夢：首爾篇》，推薦各種好吃好玩的，木村拓哉笑說：「那可能不是法國餐廳，要變成甜點店了！」

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