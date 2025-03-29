譚艾珍轉身之後引退 揮別50年戲劇生涯

譚艾珍（右）演完《當妳轉身之後》告別最愛的舞台。（綠光劇團提供）

譚艾珍（右二）謝幕時，吳念真（左四）驚喜獻花。（綠光劇團提供）

記者蕭方綺／專訪

譚艾珍（左）和女兒歐陽靖（右）及孫子現在定居台南，享受悠閒的生活。（翻攝自臉書）

72歲的譚艾珍週日演完綠光劇場舞台劇《當妳轉身之後》後，在千名觀眾掌聲下宣告退休，告別50年的戲劇生涯。她已許久沒演戲，受訪時提及去年中在導演吳定謙「情緒勒索」下，答應演出舞台劇，萬萬沒想到答應接下這齣戲後，和詐騙集團纏鬥了1個多月，兩者牢牢綁緊，她感慨：「我的人生如戲，工作則是戲如人生，不如最後就戲劇性結束吧！」

移居台南享兒孫樂 早想退休

譚艾珍移居台南5年，陪伴生產完罹患產後憂鬱症女兒歐陽靖及孫子，組成三口之家，早就萌生退休之意，她笑稱吳定謙跪求她演出8年前的舞台劇，還向她保證2週來台北排練一次就好，「中午來，傍晚排完回台南！」她依舊記得8年前所有台詞，加上原班人馬王琄、羅北安、張靜之等人合作，索性點頭答應。

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她還沒上台北排戲，就遇上詐騙集團的來電，詐騙集團假冒是警察，通知她捲入詐騙洗錢案，天天都打電話給她講1個多小時的「案情進展」，譚艾珍說以往排練舞台劇，她都有個習慣，排完戲把導演給的建議全記錄下來，「而我每天都在聽這1個多小時的偵辦案情廣播劇，也都會拿紙本紀錄。」

幽默豁達態度 面對被詐時光

從去年8月16日開始到9月23日，她最終被詐騙集團騙了98萬，好在每天她都會記下與詐騙集團交談內容，這本筆記本也成了後來警方破案依據，她提到自己最後恍然大悟，從警局做完筆錄走出去，所長對她說：「妳安心了，這齣戲結束了！」宛如她人生寫照，一直都活在戲劇裡，但她如今能以幽默豁達的態度回首這段時光，她喊話詐騙集團：「謝謝他們陪伴我一個月的時間，演了這齣戲給我，我只繳了98萬學費。」

舞台劇中她飾演王琄的教授，曾告訴王琄：「別一天到晚查資料，資料是別人的看法，要怎樣真實的來面對自己的人生才是重點。」下了戲，這句話不斷盤旋她心中，她也開始反思「面對自己的人生」，現在她轉身離開舞台，擔任台南防詐大使，天天都在看反詐資訊、影片，4月計畫跑遍全台南，反而比以往更加忙碌，直呼：「沒有比演戲輕鬆！」

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