（專訪）大咖傑米福克斯親曝黑人壓力 正在進化引領潮流

影帝傑米福克斯監製紀錄片《通告大咖》，同時也擔任片中受訪者之一。（Apple TV+提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕雙紀錄片《通告大咖》集結全球最具代表性與影響力的黑人演員，分享自身職涯旅程與成名之路，影帝傑米福克斯除了擔任監製，同時也在影片中擔任受訪者。接受專訪時提到隨著川普的新政府上任，讓DEI（多元、平等與包容）的理念再度受到威脅，強調平權行動仍是必要的，「畢竟我們都還在承受奴隸制度留下的『殘留效應』。」

★奴隸制度效應 黑人演員被貶低

傑米表示，身為黑人演員的一大特點就是承擔更大的壓力，直說每次演出不只關於個人表現，而是關乎整個文化，「我們背負著整個族群的期望，這就是現實。」他說自由是美國的「天然資源」，無論黑人、白人、藝術如是，都持續進化，「我覺得我們才剛剛開始，這股改變的力量還在持續。」

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提到美國過去400年的奴隸制度，傑米表示似乎已成為基因的一部分，「奴隸制度的本質就是貶低黑人的價值，對於某些從來沒真正接觸過黑人的白人來說，他們不會把我們看成明星，他們不認為我們有價值。所以才會有人說『這種片不會在海外市場賣座』，這種想法就是奴隸制度遺留下來的結果，因為在美國，我們的價值本來就被貶低了。」

傑米福克斯日前出席紀錄片《通告大咖》洛杉磯首映會。（歐新社）

★歐巴馬當選總統 改變黑人形象

不過傑米透露，這種不平等的眼光在當年歐巴馬當上美國總統後確實改變了黑人在世界上的形象，「美國總統是一個令人敬佩的黑人，這讓所有人都感到驕傲；這才是讓某些人害怕的原因。」他更打趣的說︰「如果一個奴隸的主人從墳墓裡被挖出來，看到美國有了一位黑人總統，他恐怕會當場心臟病發作，所以這種恐懼仍然存在。」

至於好萊塢這些年來是否真的改變，傑米表示︰「當你的作品能夠跨越種族，被所有人認可時，那才是真正的改變。」他說現在黑人不只是被看見，而是正在引領潮流，「我們正在進化，這才是你所感受到的『改變』。」《通告大咖》分為《通告大咖：黑人男星征服好萊塢》及《通告大咖：黑人女星征服好萊塢》兩部作品，已於Apple TV+全球上線。

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