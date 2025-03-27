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娛樂 最新消息

鄭進一首度唱進藍寶石 難忘與張菲爭吵往事

鄭進一對於秀場演出有許多珍貴回憶。（高流提供）鄭進一對於秀場演出有許多珍貴回憶。（高流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕鄭進一加入「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，相隔多年要與徒弟澎恰恰同台，他不忘感謝師父張菲當年的提攜，笑曝當年與張菲吵架差點鬧翻的往事，「當時在後台吵到不可開交，甚至還讓菲哥打給他爸求證。」

鄭進一當年與張菲在秀場後台因為俚語而吵架，當時張菲在後台聊天脫口「佛靠一炷香」，結果鄭進一吐槽反駁說應該是「佛爭一炷香」，讓張菲掛不住面子回嗆：「小孩子懂什麼，佛怎麼會爭呢？，應該是『靠一炷香』才對吧。」

鄭進一強硬表示：「菲哥，這是俚語，因為佛寺裡面有很多尊神，大家也會爭啊。」兩人互不相讓，在後台吵到不可開交，鄭進一笑說：「不知道的人以為我們師徒鬧翻，殊不知只是為了一句話要爭個高下。」

「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月10、11日在高流舉辦，出道40年的鄭進一卻是首次到高雄「藍寶石」作秀，他說：「那時候光是在台北的歌廳秀根本就跑不完啦。」特別期待跟徒弟澎恰恰在台上會擦出的火花。

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