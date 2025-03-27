曾國城哀怨被扣帽子 王偉忠建議忘情江湖

巫啟賢（右）與王偉忠未多談曾國城，聚焦在公益活動上。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因失言提期待黃子佼復出陷入風波，接連丟了生技品牌代言，還有主持10多年的公視益智節目《一字千金》，昨他原定要與王偉忠、小禎、佩甄、巫啟賢、聶雲、侯昌明等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過一直到活動開始前都未見其身影。好友巫啟賢透露曾國城感冒嚴重，臨時無法來，曾國城事後也道歉表示人是真的不舒服，還強調之前被稱是挺黃子佼的言論其實是指小優。

曾國城昨缺席活動，強調是因為抱病並非無故出席。

（資料照，記者陳逸寬攝）

昨高爾夫慈善賽現場聚集約40多位藝人，身為協會理事長的曾國城原定要出席賽事，不過巫啟賢表示，曾國城因為扁桃腺發炎、感冒嚴重無法來，佩甄也說前晚有與曾國城聯繫，他身體不太舒服，而王偉忠被問到對曾國城的建議，則表示：「演藝圈不都這樣風風雨雨的，就這樣忘情於江湖就好。」

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曾國城也透露自己前天錄影受涼感冒，昨身體狀態不佳才無法前來、不是無故缺席。至於自己最近屢捲風波，他提到當時徐乃麟「留一口飯吃」說法是在指小優，兩人卻因片段剪輯被外界認為是在力挺黃子佼，「被扣了大帽子，希望有人還我清白。」

另外，韓星金秀賢前天確定取消出席高雄櫻花季演出，同天表演的動力火車被委託加長表演時數，顏志琳昨出席活動時也透露確實有收到通知，預計會延長到40分鐘，已有準備更多歌曲。

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