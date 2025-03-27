晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城哀怨被扣帽子 王偉忠建議忘情江湖

巫啟賢（右）與王偉忠未多談曾國城，聚焦在公益活動上。（記者胡舜翔攝）巫啟賢（右）與王偉忠未多談曾國城，聚焦在公益活動上。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城因失言提期待黃子佼復出陷入風波，接連丟了生技品牌代言，還有主持10多年的公視益智節目《一字千金》，昨他原定要與王偉忠、小禎、佩甄、巫啟賢、聶雲、侯昌明等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過一直到活動開始前都未見其身影。好友巫啟賢透露曾國城感冒嚴重，臨時無法來，曾國城事後也道歉表示人是真的不舒服，還強調之前被稱是挺黃子佼的言論其實是指小優。

曾國城哀怨被扣帽子 王偉忠建議忘情江湖曾國城昨缺席活動，強調是因為抱病並非無故出席。
（資料照，記者陳逸寬攝）

昨高爾夫慈善賽現場聚集約40多位藝人，身為協會理事長的曾國城原定要出席賽事，不過巫啟賢表示，曾國城因為扁桃腺發炎、感冒嚴重無法來，佩甄也說前晚有與曾國城聯繫，他身體不太舒服，而王偉忠被問到對曾國城的建議，則表示：「演藝圈不都這樣風風雨雨的，就這樣忘情於江湖就好。」

曾國城也透露自己前天錄影受涼感冒，昨身體狀態不佳才無法前來、不是無故缺席。至於自己最近屢捲風波，他提到當時徐乃麟「留一口飯吃」說法是在指小優，兩人卻因片段剪輯被外界認為是在力挺黃子佼，「被扣了大帽子，希望有人還我清白。」

另外，韓星金秀賢前天確定取消出席高雄櫻花季演出，同天表演的動力火車被委託加長表演時數，顏志琳昨出席活動時也透露確實有收到通知，預計會延長到40分鐘，已有準備更多歌曲。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中