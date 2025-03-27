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《人物專訪》曹雅雯崩潰暴瘦-狂粉跟騷波及胡瓜 開唱倒數加強維安

曹雅雯遭狂粉騷擾多時，被搞到身心俱疲。（記者潘少棠攝）曹雅雯遭狂粉騷擾多時，被搞到身心俱疲。（記者潘少棠攝）

記者陽昕翰／專訪

台語歌后曹雅雯遭狂粉騷擾1年多，被搞到身心俱疲，暴瘦一圈。上月在車站被追堵糾纏，儘管已經報警提告，至今騷擾仍未停歇，就連綜藝天王胡瓜都被牽連；可怕的是，曹雅雯受訪才說要準備辣椒水防身，結果對方卻傳訊嗆她有練空手道，擺明沒在怕，讓她非常崩潰。

曹雅雯4月將在高雄衛武營舉辦「望南」演唱會。（記者潘少棠攝）曹雅雯4月將在高雄衛武營舉辦「望南」演唱會。（記者潘少棠攝）

曹雅雯近來鮮少出門，受訪驚吐：「前幾天起床我真的崩潰大哭，哭完也只能打電話給律師，真的是太氣了。」認了被狂粉的瘋狂行徑搞到很疲憊，家人也很擔心她的安危。

其實曹雅雯遭該名新加坡女粉絲騷擾多時，起初收到訊息，她選擇禮貌性回覆，並與對方傳訊溝通，只是對方開始出現了情緒性的字眼，逼得她在社群封鎖對方，此舉卻把狂粉徹底激怒。

曹雅雯透露，該名狂粉不僅騷擾她與經紀人，舉凡是她身邊的朋友都收到過騷擾訊息，甚至經紀人的父母都不放過，還有許多藝人遭殃，就連胡瓜都受害。

由於曹雅雯已在IG封鎖對方，狂粉卻有辦法把胡瓜及她拉進一個三人群組，劈頭就要胡瓜「主持公道」，讓曹雅雯很傻眼，急忙向前輩道歉，無奈說：「希望瓜哥不要介意，也不要理會對方，我真的要下跪道歉了。」

曹雅雯坦言，從沒想過對方會從新加坡跑來台灣，「我當時被堵到的心情真的不是害怕，反而是有點憤怒。」當時她被糾纏半個多小時，除了報警沒有別的辦法能夠脫身，已經提告，現在只能靜待司法調查。

曹雅雯4月12日就要在高雄衛武營舉辦「望南」演唱會，主辦單位不敢大意，屆時全面加強現場的維安，也會檢查現場可疑人物的證件。

單身多年的曹雅雯，現在出入只有經紀人陪伴，至於是否會找身高195公分的緋聞新歡「劉先生」當保鑣，她聽了忍不住招認：「我是真的有開玩笑跟他講過。」重申與對方就是好友關係。

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