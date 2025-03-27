小班回歸《會計師2》 兄弟檔聯手緝凶

班艾佛列克（右）和強柏恩瑟再度於《會計師2》聯手出擊，戲外互動也宛如兄弟。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾飾演「蝙蝠俠」和「夜魔俠」等超級英雄的「小班」班艾佛列克和「制裁者」強柏恩瑟兩人，在票房黑馬電影續篇《會計師2》回歸扮演兄弟，該片日前於美國西南偏南電影節進行全球首映，導演蓋文歐康諾率領兩人一同出席，沒想到他們不停鬥嘴、幹話滿天飛，逗得導演笑不停，簡直戲裡戲外都像親兄弟。

首集《會計師》曾在台創下破億票房佳績，描述小班飾演的會計師沃夫，從小就顯現過人的數學天賦，他與強飾演的弟弟被父親訓練成技術高超的殺手，但因為哥哥不擅與人交流，因此兄弟倆雖關心對方，始終沒能談心，長大後更失聯多年，最終意外地在一次任務中相遇。

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兩人暌違9年再於《會計師2》攜手演出，不僅將首集特點全面升級，小班面對更強大的犯罪集團，靠著聰明頭腦來緝凶，弟弟強則提供火力支援，首映後再度獲得絕佳好評。導演直誇：「雖然班艾佛列克、強柏恩瑟都曾飾演超級英雄，但這部動作片卻意外挖掘到兩位滿滿的喜劇才華！」更盛讚兩人是「最完美的大銀幕組合」。《會計師2》將於4月24日在台上映。

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