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娛樂 最新消息

《片廠風雲》展吸「星」大法 馬丁史柯西斯軋一角

馬丁史柯西斯（右）答應客串《片廠風雲》，讓塞斯羅根（中）相當驚訝。（Apple TV+ 提供）馬丁史柯西斯（右）答應客串《片廠風雲》，讓塞斯羅根（中）相當驚訝。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕影集《片廠風雲》的一大特色就是找來眾多一線明星、金獎得主本色演出自己，塞斯說希望盡可能邀請最多大咖明星參與，確實也透過一些關係並請朋友幫忙，和他搭檔執導的伊凡戈博更笑說：「我們找了一些本來就認識的朋友，但也有些人莫名其妙就來了，我到現在還搞不懂為什麼！」

塞斯表示，希望影集能呈現好萊塢電影公司的真實樣貌，所以有大咖們助陣顯得非常重要，「我記得之前看電影《2015大明星小跟班》，劇情設定某場盛大派對，但當時最有名的嘉賓竟然是鮑伯沙吉，我很喜歡他，但當時就想『這真的像是好萊塢派對該有的陣仗嗎？』」

客串演出的驚喜之一就是金獎導演馬丁史柯西斯，塞斯說在這之前從來沒見過他，「我們完全不敢相信他會答應！」更笑說當初被史柯西斯虧「你們真的太愛講『fuck』了」讓塞斯超驚訝，還反問他：「我們太愛講『fuck』？我們嗎？」畢竟史柯西斯曾創下電影史上最多次使用「fuck」的紀錄。

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