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「喜劇天王」一鏡到底 妙諷好萊塢片廠祕辛

塞斯羅根日前出席《片廠風雲》洛杉磯首映，強調這部影集就連圈外人看了也很有感。（歐新社）塞斯羅根日前出席《片廠風雲》洛杉磯首映，強調這部影集就連圈外人看了也很有感。（歐新社）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕喜劇天王塞斯羅根自編自導自演全新影集《片廠風雲》，以幽默荒謬卻又充滿現實的手法，妙諷好萊塢拍片生態以及幕後從業者。塞斯受訪時不諱言很多情節來自現實中的經歷與挫折，更表示電影行業正在改變，尤其他最初常製作的中等預算喜劇，現在幾乎已經不存在，「我們感受到極大的挫折感！」

雖然「情書」一詞已有被濫用的嫌疑，但《片廠風雲》確實是一封獻給好萊塢電影產業的情書，尤其先前洛杉磯遭受山火重挫，現在推出是個相當合適的時機。塞斯表示，產業面對的困境，不光是他非常有感，「我認識許多電影公司裡真正愛電影的人，他們也對產業的發展方向感到不滿，即便他們有能力去改變現狀。」

塞斯羅根（左）和凱薩琳奧哈拉在《片廠風雲》同台飆戲。（Apple TV+ 提供）塞斯羅根（左）和凱薩琳奧哈拉在《片廠風雲》同台飆戲。（Apple TV+ 提供）

艾美獎及金球獎得主凱薩琳奧哈拉在劇中正是飾演電影公司高層，她和塞斯一同受訪時也說，拍攝該影集學到既重要又殘酷的教訓，就是權力轉瞬即逝，「你必須時刻保持警覺，永遠沒有真正的立足點，這是一種沒有根基的生活方式，我覺得這種生活壓力太荒謬了！」

雖然說起來略顯沉重，但塞斯強調《片廠風雲》仍是瘋狂喜劇，而且絕對不是只拍給圈內人看的，「我們常覺得，這些業界故事對我們來說超級有趣，但一般觀眾可能很無感。」他說如果能找到一種方式，把這些故事轉化成毫無產業背景的人也能理解，就能讓觀眾更能體會，「這部影集就是如此。」

塞斯也提到，很多人都納悶，為什麼好萊塢會產出那麼多爛片，「但其實大家更應該更好奇，為什麼好萊塢還能拍出好片？這就是我們想探討的。」至於劇中大量使用一鏡到底的拍攝手法，他笑說其實除了試圖讓觀眾身臨其境，也因為這樣拍攝能避開不少被干預的機會，「因為我們拍完就無法再改了！」《片廠風雲》已在Apple TV+全球上線。

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