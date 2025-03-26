幻藍小熊韓國辦簽售會 熱情會粉打趣如拆盲盒

幻藍小熊在韓國舉辦簽售會，戴上粉絲送的頭飾道具。（天空娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團GENBLUE幻藍小熊新歌《ACT LIKE THAT》MV才推出兩週，點擊突破1600萬次，出道短短半年，已擁有兩首千萬單曲，表現亮眼。

最近幻藍小熊勤跑宣傳，上了韓國電視台10個打歌舞台，還辦了4場實體簽售會，也首次體驗街頭快閃演出，14天上了近20個通告，人氣提升不少，受到更多歌迷支持。

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為了首次在韓國辦簽售會，幻藍小熊團員全力準備的功課竟是「互動話題」，形容跟粉絲見面感覺像是「見網友」般緊張，隊長XXIN表示：「為了想多認識粉絲，我們各自準備了很多日常的生活問題，比如喜歡我們什麼造型、最想看我們做怎麼樣的表演等等，大家都很熱情回應我們，感覺也像默默在做『田野調查』，獲得許多溫暖回應。」

談到簽售會有趣的事，團員形容：「像是拆盲盒般好玩！」她們會把歌迷送的頭飾、飾品隨機戴在身上。另外NICO被一位男粉絲要求「可以叫我歐巴嗎？」她誤聽成「爸爸」，滿臉疑惑喊了聲「爸爸」，引起全場大笑。

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