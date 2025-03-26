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小優發聲向宋羽葤道歉 玥熹盼王偉忠約3人同台

小優發聲向宋羽葤道歉 玥熹盼王偉忠約3人同台王偉忠（左）邀小優上節目回應大嘴巴風波。
（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優日前遭玥熹、宋羽葤指控造謠，演藝事業停擺好一陣子，沉寂近一個月後，她前晚首度發聲向宋羽葤公開道歉，並上王偉忠節目《欸我說到哪裡了》回應風波，還在節目中淚崩。然而，玥熹與宋羽葤並不買單，先後在王偉忠臉書貼文下留言，盼能與小優同台對質並公開說明真相。

身為小優第一位老闆，王偉忠前晚邀她上節目，安慰她「一切都是過程」，並教她如何面對媒體。節目畫面雖感人，卻讓受害者們無法接受，玥熹直言小優的道歉僅是表面，在檯面上公開道歉，私下卻未回應宋羽葤訊息，甚至僅在文章中以「因這件事受影響的人」帶過她，讓她相當不滿，痛批：「想請問，被妳深深傷害的我又算什麼呢？」

後來宋羽葤在王偉忠專訪小優的貼文下留言，她強調小優的行為並非節目效果，而是私下造謠與毀謗，「這每一件事，都是小優私下在演藝圈造謠，詆毀我的人格，這跟節目效果根本不一樣！」玥熹接著留言，盼王偉忠可以讓3人同台，「這件事影響我的生活不少，我希望能有個平台，讓我們把話說清楚。」

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