火車來去大結局催淚 安心亞難忘導演反差萌

伊正（中）在《火車來去》離家12年突然現身，女兒安心亞（右）、張育綺急奔上前緊緊擁抱。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞、鍾承翰、許孟哲等人主演的華視、公視台語台《火車來去》23日播出大結局，收視創下亮眼成績。

安心亞在《火車來去》飾演火車站賣便當的純樸女性「文秀」。（華視、公視台語台提供）

劇中，「五小福」安心亞、鍾承翰、許孟哲、張文綺、石知田將伊正12年前在月台告別妻子梁家榕、女兒安心亞的情景編成皮影戲，搭配由荒山亮為此段劇情創作的《月圓之夜》，由安心亞深情唱出對父親的想念，正當觀眾跟安心亞一起沉浸在滿滿的思念中，伊正突然現身，安心亞大喊一聲：「阿爸！」急奔上前緊緊擁抱，苦等多年終於換來家人團聚的結局，讓觀眾不禁為之動容。

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談及此次演出心得，安心亞表示，第二次與導演李岳峰合作，十分喜歡導演，她爆料導演在片場有反差萌，「導演在片場很有威嚴，但私底下會突然請大家吃美食，非常暖心。」她感性說道，拍攝過程中，無論是刻畫角色、感受時代氛圍，還是與劇組成員一起努力的時光，都讓她更加珍惜每一次的相聚。

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