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張孝全器子狠虐李杏 黃禮豐只穿內褲上陣

李杏（左）在片中慘遭張孝全刑虐，苦不堪言。（華映提供）李杏（左）在片中慘遭張孝全刑虐，苦不堪言。（華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕犯罪動作電影《器子》昨公布正式預告，化身「最強老爸」的張孝全為妻女復仇，使出一連串虐刑，其中最慘的頭號受虐者是李杏，她遭塑膠袋套頭，又被毛巾包臉灌水，新生代演員黃禮豐則是遭浸水滅頂，還只穿內褲入鏡。

黃禮豐在《器子》只穿內褲上陣，後為小春。（華映提供）黃禮豐在《器子》只穿內褲上陣，後為小春。（華映提供）

預告中，張孝全彷彿特務上身，刑求招數五花八門；李杏雙手被張孝全綁住吊高，重複拿濕毛巾蓋在她臉上，再不斷灌水；張孝全坦言拍攝時是真的淋，「李杏有嗆到，但她很敬業，都說沒事，直接來！」

片中備受折磨的李杏說：「拍攝當下蠻安全的，除了那天寒流來，要全身濕答答好幾個小時，我又是特別怕冷的人，這是比較辛苦的地方。」笑稱很放心讓張孝全「下毒手」。

黃禮豐在片中慘遭扒光，讓張孝全關進水牢，被淹到滅頂；黃禮豐說：「孝全哥非常溫柔，跟他對戲很有安定感。」感謝劇組貼心準備毯子、薑茶，自爆水牢裡的水都是熱的，像在泡三溫暖。《器子》於4月11日在台上映。

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