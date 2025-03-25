五月天美國賭城歡度成軍日-329解鎖超級盃冠軍賽場地

五月天將在拉斯維加斯歡慶成軍紀念日，演唱會再解鎖指標性場地。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕3月29日是五月天的成軍紀念日，今年將在美國拉斯維加斯與歌迷同歡，接近倒數時刻，粉絲都充滿期待。

五月天演唱會出現在Allegiant體育場官網。（翻攝自官網）

「回到那一天」25週年巡迴演唱會美國站成團快樂版，對五月天來說又是一次新的挑戰與成就達成，因為開唱的體育場Allegiant Stadium不僅是去年美式足球超級盃冠軍賽泰勒絲男友崔維斯凱爾西所屬球隊獲勝場地，也是天后碧昂絲今年7月「牛仔卡特」新巡演的其中一站，加上過去艾爾頓強、滾石合唱團等重量級大咖皆在此辦過演唱會，五月天能登上同個場地舉辦大型演唱會，更加充滿指標性意義。

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即將赴美開唱，近期五月天在社群倒數，無論是「一天一首五月天」或是「你認識五月天的第一首歌」，都得到許多歌迷反饋，《憨人》、《倔強》、《我不願讓你一個人》，關於五月天的歌曲，歌迷心中自有不同的感動故事，五月天將用歌聲帶給在美工作、求學或生活的粉絲更近距離的撫慰。

五月天曾被英、美媒體封為「亞洲的披頭四」，另外也被譽為「演唱會之王」，過去赴美開唱皆是在室內體育館，這次規模更勝以往，將首次挑戰更大型的體育場，加上五月天是今年首組登上Allegiant Stadium開唱的歌手，在必應創造的協力下，正是展現演唱會製作實力的好時機。

為了讓在美國的歌迷也能看到這套巡演的華麗內容，12公尺大小，含有1萬3千片巨型LED球體的「天外有天時光機」，和5顆5公尺大的「神的孩子都在跳5球」，以及環場巴士等設備，已動用60個貨櫃運送至美國，25噸重的大球體在舞台上隨不同歌曲、視訊變換畫面，讓五月天所有經典歌曲更加動人，演唱會購票可洽Ticketmaster.com。

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