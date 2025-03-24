江宏傑戲劇初體驗 謝瓊煖暖陪失智尪

江宏傑在《歡迎光臨 二代咖啡》飾演氣味圖書館老闆。

（甲普國際媒體提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝瓊煖、田中千繪、江宏傑客串影集《歡迎光臨 二代咖啡》，「桌球王子」江宏傑首次跨界參與戲劇演出，他記憶猶新說：「第一次演戲，不管是演戲或泡咖啡，對我來說都是很不擅長的事情，很怕自己的表現會影響到其他演員。」

林哲熹（右起）、鳳小岳、謝瓊煖、單承矩在《歡迎光臨 二代咖啡》有精彩對手戲。（甲普國際媒體提供）

江宏傑為此提前做好功課，「因為私下我真的不會泡咖啡，有特別先向咖啡廳店員請教泡咖啡的技巧與眉角。」好在現場有林哲熹、鳳小岳的協助讓他安心許多。

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謝瓊煖劇中扮老，飾演陪著失智老伴單承矩苦尋記憶中的「那個咖啡」，歷經了身為照顧者的心力交瘁，她感性表示：「這個獨力照顧失智者的角色讓我很心疼，也能感同身受她的無助，印象深刻。當時跑了好多間咖啡廳，真的像是去了一趟咖啡之旅。」

田中千繪的角色為被家庭與照顧孩子淹沒所有時間的媽媽，在便利商店喝杯咖啡是她僅有的放鬆時光。她私下非常愛喝咖啡，「接到這部劇時我以為可以喝很多好喝的咖啡，沒想到因為劇情關係幾乎都沒有喝到。」

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