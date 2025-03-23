林淑容致敬瓊瑤掀回憶殺 同台林俊逸大玩模仿秀

林淑容（右）與嘉賓林俊逸帶來精彩的模仿秀。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林淑容今、昨兩天在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」巡演，昨晚首場開心表示：「台北的朋友久等了，真的太開心了，興奮的都睡不著覺呢，2025年我的第一場演唱會，就獻給台北！」她看來狀態絕佳，更邀請到林俊逸擔任嘉賓。

林淑容開場選唱《安娜》，炒熱滿場氣氛。（記者陳奕全攝）

演唱會開場林淑容以活力四射的《安娜》揭開序幕，炒熱現場熱氣氛，她開心分享心情，「去年高雄場時，我看到很多夫妻一起來聽歌，感覺來看我的演唱會，夫妻感情都會變更好呢。」

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林淑容難忘秀場回憶，「我很懷念80年代很多的歌廳秀，說到藍寶石大歌廳，當時有一個傳言，只要歌手沒有上過藍寶石，想要紅很難，只要上過藍寶石，就一定會紅翻天。」她驚喜透露，好友潘越雲也有到場力挺她的演出，近來忙著錄製新歌的范怡文，也特別抽空前往觀賞。

昨晚林淑容特別選唱《一簾幽夢》與《在水一方》，向已故的瓊瑤致敬。林俊逸是巡演嘉賓，再度與林淑容重現了精彩的模仿秀，林淑容化身鳳飛飛演唱《奔向彩虹》，林俊逸則模仿費玉清深情詮釋《一翦梅》、《夢陀鈴》，兩人神乎其技的模仿不僅歌聲維妙維肖，就連神態動作都極為到位，掀起演唱會高潮。

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