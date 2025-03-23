網敲碗接《一字千金》 林予晞認時機不對

林予晞希望社會能釋出更多善意，讓被偷拍的受害者感到安全。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞去年4月開第一槍砲轟黃子佼手握大量未成年性影像，昨出席保養品活動，不改初衷，提到自己依舊對偷拍網站以及黃子佼判決書的內容感到氣憤，期許社會釋出更多善意讓受害者覺得安全，並提到這世界需要的是「友善的陌生人」。

有網友認為她因不滿黃子佼，慘遭《我們與惡的距離2》換角，《與惡2》開拍時，黃子佼的事件尚未爆發，加上《與惡2》編劇決定寫「另一個世界觀」，因此演員全換角；至於大批網友連帶抵制黃子佼老婆孟耿如在《與惡2》演出，她說：「替製作單位頭痛。」會心疼孟耿如的遭遇？她冷靜回答：「這不是我關心的點，我心疼的還是那些受害的小朋友。」

請繼續往下閱讀...

此外，曾國城之前聲援黃子佼復出，不只遭拔代言，連節目《一字千金》主持棒也沒了，林予晞被問此事，謹慎回應「多看多觀察」。她是網友許願接手《一字千金》的主持人名單之一，她回答很模糊：「如果在這件事情發生之前找我，覺得我適合，那就有可能。」言下之意是她不會接節目。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法