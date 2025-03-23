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娛樂 最新消息

NCT127嗨炸林口 道英嗆粉「不要說謊」

NCT127的楷燦（前）、Mark（後排左起）、道英、悠太、廷祐、Johnny一身勁裝登場。（記者王文麟攝）NCT127的楷燦（前）、Mark（後排左起）、道英、悠太、廷祐、Johnny一身勁裝登場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕人氣韓團NCT127昨起一連兩天在林口體育館開唱，這是他們首度在台舉行專場演唱會，帶來《英雄》、《Fact Check》等超過20首夯曲，道英詢問現場是否有粉絲去了去年8月在北流的個唱，沒想到全場歌迷紛紛舉手，讓道英笑嗆：「其中一定有些人說謊，（北流）不是能塞這麼多人的場地！」最後更學翻譯說中文：「不要說謊！」

NCT127的道英（後排中）飆高音，展現高超的歌唱能力。（記者王文麟攝）NCT127的道英（後排中）飆高音，展現高超的歌唱能力。（記者王文麟攝）

首開台灣專場逾20首夯曲連發

NCT127昨以《Gas》、《Faster》、《Bring The Noize》及《2 Baddies》帥氣登場，Johnny、楷燦、Mark、悠太、廷祐及道英一一以中文自我介紹，Mark突然以中文表示：「我有重要的話要說，NCT127在這！你們不用擔心，相信我們，小心感冒。」道英則希望觀眾們都能覺得值回票價，Johnny要台粉展現「台北是怎麼樣的城市」給他們看，瞬間掀起現場尖叫聲。

NCT127的道英（左起）、Johnny、悠太、Mark帥氣現身。（記者王文麟攝）NCT127的道英（左起）、Johnny、悠太、Mark帥氣現身。（記者王文麟攝）

Johnny菜中文開撩 險出口成髒

他們早在10年前就曾以練習生身分參加在新竹舉辦的SM家族演唱會，道英回憶起當時還到九份旅遊，眾人有感而發，抱在一起感嘆已經認識10年以上。沒想到這時楷燦碰到了滿身是汗的道英，直呼「哎呀有汗」，Johnny則發現台粉都相當乾爽，還跟著翻譯說「NCT127是乾乾燥燥、粉粉嫩嫩」，翻譯一聽驚覺不對，當場提醒「請注意發音」，怕他們講出髒話，讓現場台灣粉絲都笑翻了。

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