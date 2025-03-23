金秀賢30日飛高雄參加櫻花季 停留三天兩夜 雪莉哥哥發文嗆︰會從高處掉落

金秀賢傳出將如期來台參加高雄櫻花季，展開三天兩夜的行程。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢不畏近期風波，將在3月30日來台參加高雄櫻花季，韓媒昨報導，金秀賢確定在30日當天從仁川機場出發，下午抵達小港機場，並於4月1日返國，預計停留三天兩夜。

若金秀賢照常出席，將是他在事件爆發後首次公開露面，櫻花季昨再度回應如期演出，來台時間待定。按照原定計畫，3月30日晚間7點在高雄夢時代舉行見面會，接著擔任櫻花季的壓軸嘉賓。

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已故女星雪莉曾與金秀賢合作電影《Real》，親哥發文疑似暗批金秀賢。

（美聯社）

金秀賢近期被爆與未成年的金賽綸交往，此事件竟又扯出韓星雪莉，雪莉曾與金秀賢合作電影《Real》，她在片中有大尺度演出，一度引發爭議。雪莉哥哥前天在IG上意有所指，「我對姓金的有很多話要說，但無法開口，反正他會從高處掉落，抓緊點吧」。

網友認為他在影射金秀賢，雪莉哥哥稱從頭到尾都沒講到金秀賢的名字，要粉絲不要對號入座。不過雪莉哥哥會批評金秀賢似乎不是沒道理，因為當時電影《Real》臨時變更導演，換成金秀賢的表哥李沙朗，也就是後來Gold medalist的共同創辦人。電影上映後，雪莉為戲全裸也讓她面臨更嚴峻的輿論壓力，因此有人質疑是他刻意消費雪莉。

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