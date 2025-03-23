晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（新片搶鮮看）《白雪公主》與時俱進 打破框架奇幻冒險

蓋兒加朵（左）在《白雪公主》化身壞皇后，一心想除掉瑞秋賽格勒飾演的白雪公主。（迪士尼提供）蓋兒加朵（左）在《白雪公主》化身壞皇后，一心想除掉瑞秋賽格勒飾演的白雪公主。（迪士尼提供）

記者許世穎／專題報導

迪士尼首部動畫《白雪公主》於1937年推出，奠定迪士尼動畫王國的基礎。如今88年過去，終於以真人版之姿登上銀幕，並由《戀夏（500日）》導演馬克韋柏執導，曾因《西城故事》榮獲金球獎最佳音樂或喜劇類影后的瑞秋賽格勒飾演白雪公主，「神力女超人」蓋兒加朵飾演經典反派壞皇后，於本檔新片正式在台上映。

★不只是公主 不等待王子救援

真人版《白雪公主》以奇幻音樂冒險將帶觀眾回到這個永恆的故事，導演馬克韋柏對這部擁有愛與懷舊情懷的作品充滿熱情，「我們希望忠於《白雪公主》的核心精神，因為原版電影不只打破動畫電影的框架，更直接奠定了影響之後無數作品的基礎，華特迪士尼在某種程度上與我們內心深處的童真與希望產生了共鳴。」

瑞秋賽格勒（右）在《白雪公主》拋開等待王子救援的公主形象。（迪士尼提供）瑞秋賽格勒（右）在《白雪公主》拋開等待王子救援的公主形象。（迪士尼提供）

★肩負統治王國命運 可以柔美也可以強悍

導演韋柏同時認為，真人版故事應該隨著時代變化而發展，「這是一個重新講述的機會，使其更符合當代價值觀。我認為所有優秀的故事都會隨時間演變，成為我們所處世界的映照，並展現我們對未來的期望。」他表示電影探討白雪公主的獨特之處，「她不僅僅是一位公主，還肩負著統治王國的命運，這是我們想在劇本中著重刻畫的要點。」

片中將帶領觀眾看到白雪公主的心碎、恐懼、強大、堅定，甚至憐憫，導演韋柏形容：「觀眾將看到她展現出不同的層次與情感，這些可能在過去並不被認為適合女性在銀幕上呈現。」飾演白雪公主的瑞秋不諱言感到些許壓力，但她仍然勇敢迎接挑戰，「對我來說，最重要的是讓她討人喜歡，既能展現出女性的柔美與多重魅力，又能保持堅強與意志力。」

蓋兒加朵直說相當享受詮釋《白雪公主》壞皇后的使壞過程。（迪士尼提供）蓋兒加朵直說相當享受詮釋《白雪公主》壞皇后的使壞過程。（迪士尼提供）

★權力慾望重 皇后把美貌當工具

化身邪惡皇后的蓋兒更在前期製作就和導演進行多次討論，以深入了解角色動機，「我很喜歡這個角色，因為這對我來說是全新的挑戰，飾演反派角色讓人興奮。」她希望壞皇后展現出對權力的全然渴望，而她的美貌則是她操控人心、施展魔法的工具，「她的一切都與權力有關，是個強勢領導者、極端自戀，並且享受被人崇拜的感覺。」

電影《白雪公主》台灣與美國同時上映中，北美預估首週末票房將以4500到5500萬美金（約台幣14.84到18.14億元）拿下週末冠軍，全球首週票房更預估高達1億美金（約台幣32.99億元）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中