（新片搶鮮看）《白雪公主》與時俱進 打破框架奇幻冒險

蓋兒加朵（左）在《白雪公主》化身壞皇后，一心想除掉瑞秋賽格勒飾演的白雪公主。（迪士尼提供）

記者許世穎／專題報導

迪士尼首部動畫《白雪公主》於1937年推出，奠定迪士尼動畫王國的基礎。如今88年過去，終於以真人版之姿登上銀幕，並由《戀夏（500日）》導演馬克韋柏執導，曾因《西城故事》榮獲金球獎最佳音樂或喜劇類影后的瑞秋賽格勒飾演白雪公主，「神力女超人」蓋兒加朵飾演經典反派壞皇后，於本檔新片正式在台上映。

★不只是公主 不等待王子救援

真人版《白雪公主》以奇幻音樂冒險將帶觀眾回到這個永恆的故事，導演馬克韋柏對這部擁有愛與懷舊情懷的作品充滿熱情，「我們希望忠於《白雪公主》的核心精神，因為原版電影不只打破動畫電影的框架，更直接奠定了影響之後無數作品的基礎，華特迪士尼在某種程度上與我們內心深處的童真與希望產生了共鳴。」

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瑞秋賽格勒（右）在《白雪公主》拋開等待王子救援的公主形象。（迪士尼提供）

★肩負統治王國命運 可以柔美也可以強悍

導演韋柏同時認為，真人版故事應該隨著時代變化而發展，「這是一個重新講述的機會，使其更符合當代價值觀。我認為所有優秀的故事都會隨時間演變，成為我們所處世界的映照，並展現我們對未來的期望。」他表示電影探討白雪公主的獨特之處，「她不僅僅是一位公主，還肩負著統治王國的命運，這是我們想在劇本中著重刻畫的要點。」

片中將帶領觀眾看到白雪公主的心碎、恐懼、強大、堅定，甚至憐憫，導演韋柏形容：「觀眾將看到她展現出不同的層次與情感，這些可能在過去並不被認為適合女性在銀幕上呈現。」飾演白雪公主的瑞秋不諱言感到些許壓力，但她仍然勇敢迎接挑戰，「對我來說，最重要的是讓她討人喜歡，既能展現出女性的柔美與多重魅力，又能保持堅強與意志力。」

蓋兒加朵直說相當享受詮釋《白雪公主》壞皇后的使壞過程。（迪士尼提供）

★權力慾望重 皇后把美貌當工具

化身邪惡皇后的蓋兒更在前期製作就和導演進行多次討論，以深入了解角色動機，「我很喜歡這個角色，因為這對我來說是全新的挑戰，飾演反派角色讓人興奮。」她希望壞皇后展現出對權力的全然渴望，而她的美貌則是她操控人心、施展魔法的工具，「她的一切都與權力有關，是個強勢領導者、極端自戀，並且享受被人崇拜的感覺。」

電影《白雪公主》台灣與美國同時上映中，北美預估首週末票房將以4500到5500萬美金（約台幣14.84到18.14億元）拿下週末冠軍，全球首週票房更預估高達1億美金（約台幣32.99億元）。

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