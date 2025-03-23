《猜猜我是誰解謎》朴寶劍笑對磨難苦盡甘來 翻轉負債人生

朴寶劍堪稱零負評男神，不僅圈粉無數，劇組人員也認證是暖男。（Netflix提供）

記者鍾志均／專題報導

31歲「國民弟弟」朴寶劍出道14年，堪稱「零負評男神」，臉上總是掛著爽朗笑容的他，最近在新劇《苦盡柑來遇見你》飾演純情男寬植，一生守護IU。戲外他幼年喪母，長大還扛下爸爸的債務，非但沒被生活重擔打倒，反而長成人見人愛的模樣。

朴寶劍從小就將笑容掛嘴邊，不向命運低頭。（翻攝自X）

★被迫代父還債 21歲申請破產

朴寶劍的藝術天分很高，運動神經也很發達，他從5歲開始學鋼琴，在國中二年級以前都是游泳運動員，允文允武。但他小學四年級時媽媽逝世，後來曾提及人生最大的遺憾，是沒有拍過全家福。

請繼續往下閱讀...

朴寶劍提及兒時最遺憾的事，是沒有拍全家福照片。（翻攝自X）

朴寶劍在成名韓劇《請回答1988》飾演的「崔澤」也是年幼喪母，和真實生活重疊，無奈現實更加殘酷，他15歲時父親因事業經營不順而債台高築，6年間欠下8億韓元（約台幣1813萬元），他是父親債務的保證人，被債主追債，最終因為收入不多無法償還，2014年時只好向法院申請破產。破產一事影響朴寶劍深遠，不過他沒向命運低頭，持續拍戲，最終解除財務危機，珍惜得來不易的生活。

朴寶劍小時候長得圓潤，食量也很驚人。（翻攝自X）朴寶劍主演《請回答1988》廣受粉絲喜愛，人氣攀升。（資料照）

★小胖子大胃王 減肥健身成偶像

身高182公分，擁有「太平洋寬肩」的朴寶劍最早的夢想是當歌手，2016年為主演的《雲畫的月光》演唱OST《我的人》獲認可，直到2020年發行日文專輯《Blue Bird》圓了歌手夢。

和現在高帥模樣截然不同的是，朴寶劍兒時是個小胖子，自爆肚子餓到能一次吃3個漢堡、5片比薩，食量驚人；隨後為了鍛鍊身體、減肥，國中參加游泳校隊，長大後更加入金鍾國的私人健身課，轉為有線條的「肩膀流氓」，成功「逆轉勝」。

朴寶劍從小學琴，文藝形象深植人心。（翻攝自X）

零負評男神 喜歡溫暖大姐姐

成年後的朴寶劍除了拍《請回答1988》圈粉，《雲畫的月光》也很成功，劇組人員大讚他在片場親和力十足，下雨天會主動幫忙搬道具，待人貼心有禮貌，成為圈內的「美談製造機」。

戀情方面，男神低調許多，他曾在2016年和張娜拉爆出交往，也和金裕貞、宋慧喬傳過緋聞，卻都是烏龍一場。提及理想型，朴寶劍欣賞李清娥、李孝利等大姐姐類型，希望另一半像母親一樣會照顧別人，也可以像朋友般自在相處。

朴寶劍曾在2016年首次訪台，陽光暖男形象迷倒粉絲。（資料照）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法