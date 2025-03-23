晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《猜猜我是誰解謎》朴寶劍笑對磨難苦盡甘來 翻轉負債人生

朴寶劍堪稱零負評男神，不僅圈粉無數，劇組人員也認證是暖男。（Netflix提供）朴寶劍堪稱零負評男神，不僅圈粉無數，劇組人員也認證是暖男。（Netflix提供）

記者鍾志均／專題報導

31歲「國民弟弟」朴寶劍出道14年，堪稱「零負評男神」，臉上總是掛著爽朗笑容的他，最近在新劇《苦盡柑來遇見你》飾演純情男寬植，一生守護IU。戲外他幼年喪母，長大還扛下爸爸的債務，非但沒被生活重擔打倒，反而長成人見人愛的模樣。

朴寶劍從小就將笑容掛嘴邊，不向命運低頭。（翻攝自X）朴寶劍從小就將笑容掛嘴邊，不向命運低頭。（翻攝自X）

★被迫代父還債 21歲申請破產

朴寶劍的藝術天分很高，運動神經也很發達，他從5歲開始學鋼琴，在國中二年級以前都是游泳運動員，允文允武。但他小學四年級時媽媽逝世，後來曾提及人生最大的遺憾，是沒有拍過全家福。

朴寶劍提及兒時最遺憾的事，是沒有拍全家福照片。（翻攝自X）朴寶劍提及兒時最遺憾的事，是沒有拍全家福照片。（翻攝自X）

朴寶劍在成名韓劇《請回答1988》飾演的「崔澤」也是年幼喪母，和真實生活重疊，無奈現實更加殘酷，他15歲時父親因事業經營不順而債台高築，6年間欠下8億韓元（約台幣1813萬元），他是父親債務的保證人，被債主追債，最終因為收入不多無法償還，2014年時只好向法院申請破產。破產一事影響朴寶劍深遠，不過他沒向命運低頭，持續拍戲，最終解除財務危機，珍惜得來不易的生活。

朴寶劍小時候長得圓潤，食量也很驚人。（翻攝自X）朴寶劍小時候長得圓潤，食量也很驚人。（翻攝自X）朴寶劍主演《請回答1988》廣受粉絲喜愛，人氣攀升。（資料照）朴寶劍主演《請回答1988》廣受粉絲喜愛，人氣攀升。（資料照）

★小胖子大胃王 減肥健身成偶像

身高182公分，擁有「太平洋寬肩」的朴寶劍最早的夢想是當歌手，2016年為主演的《雲畫的月光》演唱OST《我的人》獲認可，直到2020年發行日文專輯《Blue Bird》圓了歌手夢。

和現在高帥模樣截然不同的是，朴寶劍兒時是個小胖子，自爆肚子餓到能一次吃3個漢堡、5片比薩，食量驚人；隨後為了鍛鍊身體、減肥，國中參加游泳校隊，長大後更加入金鍾國的私人健身課，轉為有線條的「肩膀流氓」，成功「逆轉勝」。

朴寶劍從小學琴，文藝形象深植人心。（翻攝自X）朴寶劍從小學琴，文藝形象深植人心。（翻攝自X）

零負評男神 喜歡溫暖大姐姐

成年後的朴寶劍除了拍《請回答1988》圈粉，《雲畫的月光》也很成功，劇組人員大讚他在片場親和力十足，下雨天會主動幫忙搬道具，待人貼心有禮貌，成為圈內的「美談製造機」。

戀情方面，男神低調許多，他曾在2016年和張娜拉爆出交往，也和金裕貞、宋慧喬傳過緋聞，卻都是烏龍一場。提及理想型，朴寶劍欣賞李清娥、李孝利等大姐姐類型，希望另一半像母親一樣會照顧別人，也可以像朋友般自在相處。

朴寶劍曾在2016年首次訪台，陽光暖男形象迷倒粉絲。（資料照）朴寶劍曾在2016年首次訪台，陽光暖男形象迷倒粉絲。（資料照）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中