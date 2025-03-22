《國際爭光》聽海湧角逐紐約電視獎 愛作歹拚洛磯獎

導演兼製作人孫介珩（前排左）對於《聽海湧》入圍美國紐約電視獎，振奮喊要繼續更勇敢地說出屬於台灣人自己的故事。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視戰爭劇集《聽海湧》年初遭藍營立委指「毀人名節、竄改歷史」，成為預算刪減的「元兇」之一，引發影視圈反彈聲浪，但《聽海湧》昨在美國紐約電視獎入圍「特別戲劇節目類」，代表台劇在國際舞台上爭光，導演兼製作人孫介珩興奮說：「這消息讓我們繼續更勇敢的說出更多台灣人自己的故事。」

《聽海湧》描繪二戰時期被日本徵召至北婆羅洲的台灣青年，在替日軍監看盟軍戰俘的過程中，捲入一場冷血屠殺的故事，孫介珩提到入圍紐約電視獎讓他憶及和編劇蔡雨氛在美國學習電影的時光，也開心屬於台灣人的二戰故事可以被國際看到。

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而黃冠智與施名帥主演的電視電影《愛作歹》則入圍洛磯獎長片類（Feature Length Film），洛磯獎被譽為「電視界的奧林匹克競賽」，導演朱平獲知入圍消息後欣喜表示：「我們的電影被世界看見。」

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