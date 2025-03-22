阿沁隔空開導Andy 放下讓時間沉澱

阿沁（左）坦言過去確實曾因酬勞問題而和F.I.R.其他團員進行多次討論。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿沁昨與歌手李芷婷、Vera成員巴比以及主持人瑞莎、咖啡糖賢齡出席新談話性節目《mathariri說說話》記者會，阿沁過去是樂團F.I.R.吉他手曾被傳是樂團酬勞分配最少的，有感於YouTuber「眾量級」Andy控訴10年頻道被前女友家寧一家奪走、未拿到應得酬勞一事，阿沁以過來人身分開導，認為要放下、讓時間去沉澱。

阿沁坦言當初確實因酬勞問題和團員多次討論，但為了團體融洽、覺得自己少拿一點也無所謂，「不管任何糾紛就是放下心，時間會讓大家沉澱」。至於有沒有想給Andy什麼建議？阿沁則笑說要在節目安排一集財務知識的主題，「如果他要發唱片的話，我可以幫他寫歌，沒辦法給什麼建議，但有些東西就是放下心。」

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許久未在節目上露面的李芷婷前陣子曾在路上遭陌生人尾隨，一氣之下到警局立案，她昨透露目前已經結案，雖然沒抓到跟蹤者但她覺得沒有關係了，「反正我會放消息（在社群），所以應該不會有其他問題」，也說現在出門會提高警覺、開定位讓親友們可以隨時知道她人在哪裡。

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