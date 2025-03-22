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爸爸一坨屎威力大 楊小黎染諾羅上工還房貸

楊小黎自爆2月時病懨懨，病癒後只想衝刺工作。（翻攝自臉書）楊小黎自爆2月時病懨懨，病癒後只想衝刺工作。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊小黎前天主持活動，透露自己上個月的生活苦不堪言，除了得到諾羅病毒，還染上重感冒，甚至惡化轉為支氣管炎，上吐下瀉又咳到不行，靠中藥西藥雙管齊下，休養半個月才康復。而她感染諾羅的原因頗荒謬，原本想替爸爸洗放在浴室的褲子，發現上面沾黏大便，立刻向媽媽求救，沒想到最後一家三口都因此中鏢諾羅，她哀嚎：「就是爸爸那一坨屎，讓我那一個月的工作都非常的痛苦。」

一家三口同時上吐下瀉，好在個性都自立自強，獨自看醫生、睡覺休養即逐漸康復，但楊小黎手上有些推不掉的主持工作，她坦言靠著意志力以及藝人的「自動導航系統」完成任務，畢竟她去年剛買了3千萬的房子，房貸負擔極大。

談到工作規劃，她透露現在除了戲劇作品，也接下新任務，擔任客台新節目《像你這道菜》的製作人兼主持人，嘆口氣說：「製作人真的做一次就好，人生中第一次投案、審預算，還跟藝人好友要經紀人的電話，敲通告、喬時間、談費用。」

因為節目一集經費不到50萬，相當吃緊，她對好友們說：「對不起，我們預算真的很有限，可不可以幫幫忙。」讓她很羞赧，慶幸好友們不問酬勞，一口就答應要來。

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