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蔡瑞雪遇詐團 揪開房「私訊聊色」急報警 -誤信周杰倫生日趴工作邀約 揭另一名男藝人也受害

蔡瑞雪（中）昨在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）蔡瑞雪（中）昨在警局前受訪，談到被詐騙過程。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡瑞雪昨凌晨在社群媒體表示遇上詐騙、跟騷，赴警局報案，做了6小時筆錄，透露細節涉及性騷讓她身心俱疲，昨下午出面向媒體說明，解釋有詐騙集團以她和一名男藝人的名義，同時開設2個IG的小帳號，透過小帳號和兩人的真實帳號聊天，起初以「周杰倫和金主要辦生日派對的工作」開啟話題，直到後來詐騙集團談到性愛姿勢、開房間等，讓她感到不舒服，才選擇報警。

蔡瑞雪遇詐團 揪開房「私訊聊色」急報警 -誤信周杰倫生日趴工作邀約 揭另一名男藝人也受害蔡瑞雪在社群媒體遇上詐騙、跟騷，自曝這幾天很煎熬。
（翻攝自IG）

她口中同時被詐騙的男藝人，是一名在IG有10.5萬人追蹤的男網紅。蔡瑞雪指出詐騙集團透過假帳號，同時扮演蔡瑞雪與男藝人，與彼此進行私訊往來，讓兩位當事人誤以為彼此是使用私下帳號交流。

她坦言當初收到訊息曾懷疑過真假，擔憂對方用AI或變聲軟體詐騙，但她反覆確認，甚至拿到本人錄製的影片和語音訊息，還約在咖啡廳見面，因雙方的對話細節相互吻合，讓她一度信以為真，沒想到詐騙集團也用同樣的手法騙了那位男藝人，導致兩人雙雙受害。

直到詐騙集團還傳文字訊息騷擾蔡瑞雪，內容聊及性愛姿勢及虐待類型性愛，蔡瑞雪說：「當下覺得很不舒服，只是打哈哈過去，他還約我W Hotel 30樓總統套房（碰面），最後約我去LA玩，跟我說只要人到就好，其他的（花費）都他出。」後來經過求證，她與另名受害男藝人才驚覺自己的帳號遭人冒用，昨立刻報警，除了自保，也希望不要再有人受到傷害，並透露警方已正式啟動跟蹤騷擾防制法程序。

新北市新莊分局表示將依跟騷法展開調查，通知相關人到案說明，性騷擾部分則會等調查報告完成後，移交新北市政府進行審議。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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