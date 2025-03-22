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失智息影3年 老布慶70大壽 享天倫被愛淹沒

黛咪摩兒開心擁抱布魯斯威利，直說他感受到滿滿的愛。（翻攝自IG）黛咪摩兒開心擁抱布魯斯威利，直說他感受到滿滿的愛。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢動作巨星「老布」布魯斯威利19日度過70歲大壽，同時也是他確認罹患「額顳葉型失智症」後第3個生日，他的前妻黛咪摩兒按慣例和露瑪、史蔻特、塔露拉3個女兒，以及他現任妻子艾瑪，還有他們的小孩一同為他慶生，更分享多張慶生照，相當溫馨。

布魯斯威利（中）生日被女兒們和前妻黛咪摩兒（左一）開心圍繞。（翻攝自IG）布魯斯威利（中）生日被女兒們和前妻黛咪摩兒（左一）開心圍繞。（翻攝自IG）

老布於2022年3月在家人發聲明下證實罹患失語症及額顳葉型失智症，宣布息影退休，讓不少影迷相當不捨。之後家人偶爾也會分享他的生活點滴與照片，他的33歲大女兒露瑪前天在社群分享和老布一同跳舞的影片，並希望粉絲替爸爸祈福。

布魯斯威利的妻子艾瑪（右）甜蜜獻吻，希望大家用愛淹沒他。（翻攝自IG）布魯斯威利的妻子艾瑪（右）甜蜜獻吻，希望大家用愛淹沒他。（翻攝自IG）

黛咪也分享多張照片寫道「生日快樂BW（布魯斯威利），我們愛你！」並表示和老布共度了美好時光︰「他感受到滿滿的愛！」老布的妻子艾瑪則發文感謝粉絲一直給予他鼓勵，更說︰「今天就用全部的愛去淹沒他吧！他會感受到的，我發誓他會的。」

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