張家輝受夠惡夢 曬恐怖塗鴉

張家輝自導自演恐怖新片《贖夢》，在片中飽受惡夢所苦不敢入睡。（甲上提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝張家輝自導自演恐怖新片《贖夢》，更以片中角色「蔡辛強」為名開設Threads，不僅入戲太深狂做惡夢，更秉持「不能只有我夢到」的精神，曬出多張毛骨悚然的惡夢塗鴉，恐怖程度嚇爛網友。

張家輝以《贖夢》角色「蔡辛強」開設Threads帳號，曬出不少恐怖塗鴉。（翻攝自Threads）

該片獲得多個國際影展好評盛讚，更勇奪英國曼徹斯特Grimmfest電影節最佳導演獎，也獲評審團特別表揚「最佳驚嚇電影」、「最佳視覺及特殊效果」，讓歐美日韓影迷對該片驚嚇聲不斷，直呼張家輝將「惡夢」徹底搬上大銀幕。

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身兼多職的張家輝為了宣傳不遺餘力，除以「蔡辛強」為名開設Threads帳號與網友交流，先前還打扮成蔡辛強的模樣在地鐵上累到睡過頭被網友偷拍，讓網友驚呼：「朋友搭地鐵碰見張家輝？」但因為造型較為落魄，不少人無法斷定，成功掀起熱烈討論。《贖夢》將於4月11日在台上映。

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