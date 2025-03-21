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娛樂 最新消息

大淵關注剴剴案轟虐童者 小春無奈器子受虐戲遭刪

吳承洋（左起）、梁瀚名、小春、大淵昨一同出席電影《器子》號召捐血活動。（記者潘少棠攝）吳承洋（左起）、梁瀚名、小春、大淵昨一同出席電影《器子》號召捐血活動。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《器子》劇情涉及活摘器官集團，為符合片中「搶救器官」設定，導演簡學彬昨與參演的小春、大淵、吳承洋、梁瀚名一起號召「熱血喚捐血」。近期「剴剴」虐童案引起社會關注，戲外已是人父的小春、大淵坦言一直有關注，感到非常心痛，大淵更直呼氣到想罵髒話，痛批「沒那個心，就不要做這個工作！」

提到首度與男神張孝全合作，小春形容他確實不太常講話，「有一次我看到他的手錶，就問他品牌，才知道他也有在研究手錶，才慢慢變熟」，大淵則笑稱自己喜歡增加即興台詞，「有次我突然加句台詞問『要不要蚵仔麵線』，結果他立刻回我『要加辣，不要香菜』，真的很厲害。」

小春透露為電影貢獻了武打及受虐戲，沒想到因為敘事節奏被刪剪，苦笑表示「有很多流血、流汗的戲，結果最後看完發現怎麼只有一點點」，直說雖然可惜，但就當是來學習，「如果完整放出應該是滿帥的！」《器子》將於4月11日在台上映。

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