金秀賢9天丟5代言 開戰金賽綸家屬 提告公開脫褲照

金秀賢1月才去米蘭參加PRADA時裝秀，沒想到因陷入感情爭議丟掉代言。（美聯社）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢和金賽綸的感情風波未停，韓媒昨報導，金秀賢公司不滿金賽綸家屬、橫豎研究所公開他的「脫褲洗碗照」，準備全面反擊提告；男神陷入爭議後，形象大跌，短短9天連掉5支代言，演藝事業面臨空前危機。

金秀賢公司強硬表示，橫豎研究所公開金秀賢脫褲照，解釋該照片是金秀賢和「已成年」的金賽綸在家約會時拍的，該照片讓金秀賢產生性羞恥感，不應公開，也沒理由公諸於世。

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報導指出，金秀賢公司以「性犯罪處罰特例」（利用相機等拍攝物品的散布等）向金賽綸家屬、金賽綸阿姨、橫豎研究所主播金世義提告，防止類似事情再度發生。報導還稱，金秀賢公司目前掌握2月16日離世的金賽綸生前數月行程、當時的精神狀態，希望說服金賽綸生前合作過的工作人員及親友受訪或召開記者會。

GD節目《Good Day》慘遭金秀賢爭議影響，確定將停播一週。（愛奇藝國際站提供）

★GD節目受波及 《Good Day》暫停一週



由於金秀賢遲遲未出面，網友討論炸裂，知名品牌PRADA、多樂之日、Dinto、CUCKOO紛紛切割，昨再傳出Jo Malone London於3月到期後暫不續約；至於金秀賢參與「GD」G-Dragon的韓綜《Good Day》也因爭議宣布23日將停播一週，將改播《我獨自生活特別篇》。

★家屬否認金賽綸已婚和墮胎

至於金賽綸前天遭YTR李鎮浩爆料，早和圈外男友結婚、墮胎，金賽綸家屬昨透過橫豎研究所否認所有指控，將提告對方損害金賽綸名譽，又傳金賽綸母親聽到女兒已婚當場崩潰，原打算開記者會平反，因傷心過度，目前身體欠安。

另外，金秀賢原定30日出席高雄櫻花祭，主辦昨堅稱活動如常舉行，網上更傳出有韓媒準備訂機票來台，只為能見到金秀賢本人。

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