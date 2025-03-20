遭告YTR反擊 救火金秀賢-李鎮浩公開音檔爆金賽綸秘婚素人男友

李鎮浩爆料，照片中的男子正是金賽綸的結婚對象。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸家屬日前指控娛樂記者兼YouTuber李鎮浩喪盡天良，亂爆料毀損金賽綸名譽，日前正式委託律師向他提告。沒想到李鎮浩不甘示弱，昨晚公開錄音檔，爆料金賽綸早就在海外秘婚，掀起軒然大波。

金賽綸聲稱IG曬出的雙人照是另一半發出的。（翻攝自IG）

金賽綸昨遭娛樂記者李鎮浩爆料，今年1月她在IG上曬出與另一名男子的合照，並寫著「Marry」被懷疑是已婚，當時金賽綸矢口否認，不過其實金賽綸早向公司坦言已婚。

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金秀賢高雄櫻花季行程，主辦單位表示照常進行。

（寬寬整合行銷提供）

老公控管社群帳號 曾貼結婚訊息

在李鎮浩公開的錄音檔中，金賽綸向公司A某坦言，已經與另一半在海外結婚，對方是透過友人介紹的大公司職員，目前住在紐約。不過她抱怨對方是個控制狂、神經病，IG、Kakao Talk都掌握在對方手裡，她只能用Telegram及簡訊傳訊。

金賽綸透露，這次兩人的婚照上傳到IG，也是另一半所為，「他不知道我為什麼要隱瞞結婚的事實，我們兩個大吵一架，他就把照片上傳了，我叫他趕快刪除，就刪除了。」

金賽綸稱男友以孩子逼婚

金賽綸還透露懷有身孕，當時另一半拿「孩子逼婚」，不過孩子已經拿掉了。金賽綸數度嘆氣及哽咽，「我也沒想到會跟這樣的人結婚，男朋友很正常，只是喝醉時有點問題。」A某聽完哀嘆「真的瘋了、真的要瘋了」，金賽綸也自責地道歉。

對於被指間接害死金賽綸的指控，李鎮浩反擊，稱金賽綸家屬抨擊的是4年前曾與金賽綸交往的金秀賢，但其實金賽綸早就跟其他人結婚，且家屬把金賽綸的手機資料提供給《橫豎研究所》，代表早知道金賽綸已婚。

金秀賢櫻花季行程不變

而金秀賢深陷此次風波，重創形象，韓媒報導金秀賢目前在家人的陪伴下於家中靜養，至於原訂在月底參加的高雄櫻花季活動是否會取消，主辦昨再度回應照常進行，不過有傳言指出，金秀賢來台機會微乎其微，寧可違約也不來台灣，恐遭求償台幣3000萬元。

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