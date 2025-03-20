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《絕命6》死亡直播太狂 「12秒預告片」嚇呆觀眾

《絕命終結站 血脈》前導預告及海報曝光後讓粉絲相當期待，25週年直播更引起熱烈討論。（華納兄弟提供）《絕命終結站 血脈》前導預告及海報曝光後讓粉絲相當期待，25週年直播更引起熱烈討論。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕知名恐怖片系列《絕命終結站》以充滿創意的花式死法驚豔觀眾，今年除了首集邁入25週年，更將迎來全新第6部《絕命終結站 血脈》，發行片商華納兄弟影業日前推出超狂「死亡直播」活動，網羅整個系列中五花八門的角色死亡片段，在官方頻道上輪播25小時，吸引全球粉絲熱烈討論哪個意外最有創意。

電影前導預告中的穿舌環及刺青情節，讓人相當緊張意外發生。（翻攝自YouTube）電影前導預告中的穿舌環及刺青情節，讓人相當緊張意外發生。（翻攝自YouTube）

令人驚喜的是，該活動直播到一半，突然出現新片《絕命終結站 血脈》約12秒左右的搶先看片段，揭露本集主角一家人想逃出死神魔掌，沒想到開車途中竟差點出意外。雖然才短短幾秒，已讓粉絲感受到新片依舊維持著危機四伏、一刻也無法放鬆的緊張氣氛，吊足粉絲胃口，讓人十分期待。

甫結束的25週年直播也有不少台灣粉絲加入討論，許多觀眾表示這系列電影讓他們的生活處處充滿恐懼，足見該系列帶給觀眾帶來多少「陰影」。《絕命終結站 血脈》將於5月15日在台上映。

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