《人物專訪》恒松祐里狂魂上身 激情飆戲倉悠貴

倉悠貴（左）、恒松祐里為宣傳日劇《噬亡村》一同受訪，一開場就用中文說「你好」，親和力十足。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專訪

驚悚日劇《噬亡村》第二季昨在Disney+上線，倉悠貴、恒松祐里飾演掌握過去關鍵的重要人物，兩人接受專訪，坦言成為第二季新成員感到很有壓力，倉悠貴擔心自己無法勝任，恒松祐里則因為要飾演資深女星倍賞美津子的年輕時期，面臨不小的挑戰。

恒松祐里在《噬亡村》第二季中飾演後藤銀，歸功服裝造型有助於她進入及抽離角色。 （Disney+提供）

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恒松祐里飾演冷血的當家老奶奶「後藤銀」，她透露在看過原作漫畫後才答應接演，雖然有些擔心害怕，不過更多的是對角色的好奇。她飾演的後藤銀，老年版是由78歲的倍賞美津子演出，恒松祐里倍感壓力卻也同時感到很榮幸，開拍前就仔細觀察倍賞津美子的每個動作及表情，並將其與原作中的後藤銀形象融合，演繹出屬於她的後藤銀。

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首次踏入片場，恒松祐里就感受到後藤銀的孤獨，「在一個封閉的村莊、沒有任何夥伴的情況下活下來，有多麼痛苦啊！」此外，拍攝時間長達半年，且並非按照故事的時間序順拍，恒松祐里必須要好好安排每場戲的情緒變化，直言這是最困難的地方，幸好透過服裝與造型幫助她在角色與現實間順利轉換。

倉悠貴受邀演出《噬亡村》第二季，在劇中是知曉一切秘密的人物。

（翻攝自IG）

倉悠貴飾演愛後藤銀「愛到卡慘死」的神社神主「神山正宗」，兩人在洞穴中還有親密激情戲，他表示自己是第一季的粉絲，不論第二季是什麼角色都要接演。他表示從沒有演過人性如此瘋狂的角色，「這角色有被正義驅使的瘋狂、被欲望勾起的瘋狂、絕望中產生的瘋狂，理解並演繹出不同的瘋狂相當有挑戰性，對我來說真的很辛苦，但也有助於演技上的成長。」

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