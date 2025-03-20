晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《人物專訪》恒松祐里狂魂上身 激情飆戲倉悠貴

倉悠貴（左）、恒松祐里為宣傳日劇《噬亡村》一同受訪，一開場就用中文說「你好」，親和力十足。（Disney+提供）倉悠貴（左）、恒松祐里為宣傳日劇《噬亡村》一同受訪，一開場就用中文說「你好」，親和力十足。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專訪

驚悚日劇《噬亡村》第二季昨在Disney+上線，倉悠貴、恒松祐里飾演掌握過去關鍵的重要人物，兩人接受專訪，坦言成為第二季新成員感到很有壓力，倉悠貴擔心自己無法勝任，恒松祐里則因為要飾演資深女星倍賞美津子的年輕時期，面臨不小的挑戰。

恒松祐里在《噬亡村》第二季中飾演後藤銀，歸功服裝造型有助於她進入及抽離角色。 （Disney+提供）恒松祐里在《噬亡村》第二季中飾演後藤銀，歸功服裝造型有助於她進入及抽離角色。 （Disney+提供）

日本人氣漫改劇《噬亡村2》尺度加碼 高顏值實力派演員助攻

恒松祐里飾演冷血的當家老奶奶「後藤銀」，她透露在看過原作漫畫後才答應接演，雖然有些擔心害怕，不過更多的是對角色的好奇。她飾演的後藤銀，老年版是由78歲的倍賞美津子演出，恒松祐里倍感壓力卻也同時感到很榮幸，開拍前就仔細觀察倍賞津美子的每個動作及表情，並將其與原作中的後藤銀形象融合，演繹出屬於她的後藤銀。

首次踏入片場，恒松祐里就感受到後藤銀的孤獨，「在一個封閉的村莊、沒有任何夥伴的情況下活下來，有多麼痛苦啊！」此外，拍攝時間長達半年，且並非按照故事的時間序順拍，恒松祐里必須要好好安排每場戲的情緒變化，直言這是最困難的地方，幸好透過服裝與造型幫助她在角色與現實間順利轉換。

《人物專訪》恒松祐里狂魂上身 激情飆戲倉悠貴倉悠貴受邀演出《噬亡村》第二季，在劇中是知曉一切秘密的人物。
（翻攝自IG）

倉悠貴飾演愛後藤銀「愛到卡慘死」的神社神主「神山正宗」，兩人在洞穴中還有親密激情戲，他表示自己是第一季的粉絲，不論第二季是什麼角色都要接演。他表示從沒有演過人性如此瘋狂的角色，「這角色有被正義驅使的瘋狂、被欲望勾起的瘋狂、絕望中產生的瘋狂，理解並演繹出不同的瘋狂相當有挑戰性，對我來說真的很辛苦，但也有助於演技上的成長。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中