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女友被問「能不能發生關係？」 鄧佳華開嗆下流

鄧佳華自爆戀愛2個月，女友、平面女模簡簡身分曝光。（翻攝自鄧佳華臉書）鄧佳華自爆戀愛2個月，女友、平面女模簡簡身分曝光。（翻攝自鄧佳華臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，去年轉戰AV界一連拍攝3部成人片引發熱烈迴響，更曾發表不少爭議言論，下海拍A片，母胎單身的他，在感情方面終於有著落，日前宣布與模特兒女友「簡簡」穩定交往中，女方個人IG帳號隨之被挖出，曾在八點檔《好運來》擔任選務人員及酒家女。

鄧佳華1日發文自曝女友簡簡近日被其他追求者開口問：「能不能發生關係？」護女友心切的他，忍不住開酸：「你以為你誰？我女朋友當下就覺得噁心，覺得你超級下流。」

簡簡被翻出曾參與戲劇演出。（翻攝自IG）簡簡被翻出曾參與戲劇演出。（翻攝自IG）

鄧佳華氣炸說：「你當初追求簡簡，花多少錢是你自願的，別像個失敗者一樣事後在那邊計較。最可笑的是，追求過程你還開口問能不能發生關係？你以為你誰？我女朋友當下就覺得噁心，覺得你超級下流，追不到人就開始亂講話，造謠生事，完全活在自己的幻想裡。奉勸你一句，收起你的怨恨跟自卑，別再拿我們的名字刷存在感，丟臉。」相當呵護女友。

鄧佳華認愛後，不少人好奇女方的身分背景，簡簡IG帳號也被神翻出，社群平台上傳許多美照，也曾出演過戲劇《戲說台灣》，在八點檔《好運來》一人分飾兩角，更曬飾演選務人員及酒女畫面。如今她和鄧佳華的戀情公開後，才讓不少網友驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是你」。

 

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