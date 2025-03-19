詹懷雲爆紅睡相大公開 林奕嵐青春可愛露雀斑

詹懷雲在社群上發了多張拍戲期間各種「睡著了」的花絮照片，引起討論。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》上週已在台上映，男主角詹懷雲近日在IG發了多張拍戲期間各種「睡著了」的花絮照片引起討論，他笑說：「我滿愛睡覺的，有時間就多多補眠。」提到入行10年終於嚐到走紅滋味，他真誠分享現階段的心情：「當然是會期待被看見，但沒想到會這樣忙碌，哈哈哈！」

詹懷雲在社群上發了多張拍戲期間各種「睡著了」的花絮照片，引起討論。（翻攝自IG）

電影首週末全台票房破台幣123萬，導演楊宥瑜及主要演員這兩天更兵分兩路繼續宣傳。詹懷雲前晚和陽靚在台北舉辦快閃拍照會，他正在拍攝新劇《便利商店》，又忙於《命中註定那頭鵝》和《有病才會喜歡你》兩部電影宣傳，特別請粉絲別擔心，「我平均每天有盡量睡滿6、7小時」，更說很多觀眾留言「我都會看！」

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詹懷雲（左）和林奕嵐在《命中註定那頭鵝》談情充滿粉紅泡泡，勇敢追夢與追愛的情節也深獲共鳴。（双喜提供）

導演楊宥瑜昨則和林奕嵐、陳華跨海參加文策院在香港舉辦的「TAICCA FILMART臺灣星光發布會」，除了勇敢追夢與追愛的情節深獲共鳴，林奕嵐在片中的雀斑也引起討論，導演楊宥瑜表示：「第一次見到奕嵐時，覺得她很漂亮但有點高冷，所以我希望她剪瀏海、把天生自然的雀斑展現出來，我很謝謝她願意配合，讓大家看到她更青春、可愛的模樣。」

林奕嵐則說有情傷中的觀眾被她的演出療癒了：「原來自己的表演能帶給人溫暖，令我非常感動。」 《命中註定那頭鵝》持續在台上映中。

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