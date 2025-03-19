陶喆被6歲兒嫌棄歌聲 真相很醋咪

陶喆（左起）與温嵐擔任選秀節目合唱導師，木木掌主持棒。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕陶喆昨與温嵐、木木出席《大學聲》開錄記者會，談及與6歲兒的父子日常，他笑說兒子曾偷偷抱怨「爸爸唱歌很難聽」，但得知真相後讓他哭笑不得。

這次與温嵐等人擔任節目合唱導師，被問及指導2000年後出生的選手是否會有代溝？他笑說：「他們都很有自信，甚至有選手教我怎麼唱，後來才發現他其實是我的粉絲。」這讓他體會到，年輕人依然欣賞他的音樂，與歌曲本身的年代無關。

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陶喆分享6歲的兒子在聽完他幾場演唱會後，竟跑去跟媽媽抱怨：「爸爸唱得很難聽！」讓他哭笑不得。後來才發現，兒子並不是嫌棄他的歌聲，而是因為自己沒能站上舞台而吃醋。

這讓陶喆意識到，兒子其實很有表演慾，若未來想當歌手，他一定全力支持；被問到是否是兒子的偶像？他沉思了一下說：「我真的不確定！兒子現在比較瘋足球明星。」

陶喆坦言和太太還想再生一胎女兒，但不想給太太壓力，抱持順其自然的態度；一旁的温嵐也被問到結婚生子進度，她一臉慌張說：「我現在工作第一，單曲比小孩重要多了！」

擔任主持人的木木對於節目開錄備感興奮，「好久沒參與這種大型選秀，現在學生的實力比我想像中強，簡直是神仙打架！」

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