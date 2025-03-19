朱軒洋頂面膜臉出場 魏如萱挑戰哭戲超想笑

魏如萱（右）邀請朱軒洋合拍MV，她也第一次挑戰演哭戲。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌后」魏如萱新歌《你還是你嗎》MV邀請朱軒洋出演男主角，兩人飾演合作無間的消防緊急救護員搭檔，這也是魏如萱入行以來第一次挑戰在鏡頭前落淚，但她開心說「沒在怕」。

魏如萱（左）被朱軒洋自然的演技帶動。（好多音樂提供）

魏如萱首度與朱軒洋合作，被他自然真摯的演出所帶動，但上戲前的小插曲，魏如萱至今仍拿來虧朱軒洋，因為開鏡拜拜時，朱軒洋面膜來不及撕下來，就被經紀人拉出來，惹得大家大笑，卻辛苦了魏如萱，因為她第一個鏡頭就是失去搭檔的哭戲，「我手上拿著朱軒洋的照片，一度眼前浮出剛剛拜拜時的面膜臉，差點就笑出來。」

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不過她在情緒沉澱後，獻出超乎預期的表演，導演一喊開始，淚水就順著雙頰落下，讓導演相當激賞，接著請魏如萱再「激烈」一點，她也面對鏡頭哭得唏哩嘩啦，最後導演拍上了癮，要她試著再加入更多思念的情緒，結果也是一次到位，導演誇讚魏如萱形塑角色的能力很有後勁，戲路大有可期。

朱軒洋在感情風波後，難得在作品露面，對此，魏如萱經紀公司表示，出於欣賞朱軒洋的演技，也有許多人推薦他戲好，所以這次邀請他合作。

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