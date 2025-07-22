晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「我罷免我驕傲」 視障台語歌王表態：想做自由自在的台灣人

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台最大規模罷免案投票將在7月26日登場，雙方陣營使盡全力積極催票。有網友在社群發起「百工百業挺罷免」撰文活動，釣出「視障歌王」王俊傑表態，想做自由自在的台灣人，「我罷免我驕傲」。

王俊傑表態支持大罷免。（資料照）王俊傑表態支持大罷免。（資料照）

王俊傑今（22日）在Threads發文，「我雙眼全忙（盲），我得過金曲獎最佳台語男演唱人」，坦言只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來的生活也變成黑暗，「我拒絕當中國人，我只想做我最熟悉的自由自在的台灣人」，為了在舒適圈生活會去罷免，「我罷免我驕傲」。

王俊傑直言：「拒絕當中國人」。（翻攝自Threads）王俊傑直言：「拒絕當中國人」。（翻攝自Threads）

如今選戰進入到白熱化階段，有不少藝人和網紅紛紛表態。金馬獎影星陳慕義經常在社群發聲支持罷免，甚至冒雨與罷團一起站街頭宣講；網紅「志祺七七」昨晚也罕見發文，痛批國民黨立委王鴻薇「好大的官威」，表示自己會去投票；也有不同立場的聲音，女星李明依在臉書發文表態不同意罷免，「選輸了你們就搞罷免，這是什麼民主大退步？等你們真的一黨獨裁，殺人就完全不用判死！不信台灣沒公義真理，7/26請投不同意罷免，台灣加油！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中