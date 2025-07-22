「我罷免我驕傲」 視障台語歌王表態：想做自由自在的台灣人

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全台最大規模罷免案投票將在7月26日登場，雙方陣營使盡全力積極催票。有網友在社群發起「百工百業挺罷免」撰文活動，釣出「視障歌王」王俊傑表態，想做自由自在的台灣人，「我罷免我驕傲」。

王俊傑表態支持大罷免。（資料照）

王俊傑今（22日）在Threads發文，「我雙眼全忙（盲），我得過金曲獎最佳台語男演唱人」，坦言只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來的生活也變成黑暗，「我拒絕當中國人，我只想做我最熟悉的自由自在的台灣人」，為了在舒適圈生活會去罷免，「我罷免我驕傲」。

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王俊傑直言：「拒絕當中國人」。（翻攝自Threads）

如今選戰進入到白熱化階段，有不少藝人和網紅紛紛表態。金馬獎影星陳慕義經常在社群發聲支持罷免，甚至冒雨與罷團一起站街頭宣講；網紅「志祺七七」昨晚也罕見發文，痛批國民黨立委王鴻薇「好大的官威」，表示自己會去投票；也有不同立場的聲音，女星李明依在臉書發文表態不同意罷免，「選輸了你們就搞罷免，這是什麼民主大退步？等你們真的一黨獨裁，殺人就完全不用判死！不信台灣沒公義真理，7/26請投不同意罷免，台灣加油！」

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